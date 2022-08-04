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東協外長會議 日本對中國軍演表達重大憂慮

2022/8/4 22:58
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（中央社記者楊明珠東京4日專電）東南亞國家協會（ASEAN）外長會議今天在柬埔寨首都金邊舉行。對於中國公布一連串的軍事演訓行動，日本外相林芳正表達重大憂慮。

日本放送協會（NHK）報導，中國外交部長王毅出席今天上午召開的東協外長會議時批評美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是侵害中國主權的挑釁行為。他還說，對於美國失去冷靜、不負責任，極為不合理的行動，中國若不堅決抵抗的話，所有分裂分子、激進派將激化，地區和平穩定將受到嚴重的損害。

因不滿裴洛西訪台，中國軍方公布4日至7日之間展開包圍台灣6個海空域的軍事演訓。

針對王毅有關台灣局勢的主張，與會的日本外務大臣林芳正提出反駁。林芳正說，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全與繁榮是不可或缺的，對於中方公布的一連串的軍事行動，日本表達重大的憂慮，同時也期待問題應藉由對話和平解決。

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林芳正表示，俄羅斯侵略烏克蘭，造成物價飆漲、供應鏈混亂等許多難題，目前維持且強化依據法治的自由開放的國際秩序是最重要的。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在東協外長會議上表示，美國對台灣海峽的和平穩定的關心不變，會持續關注。反對試圖以力量片面改變現狀的作法。布林肯強調：「有關台灣，美國的政策沒變。升高事態可能引發不測，對誰都沒好處。我們這幾天為了傳達這樣的訊息，已透過政府的各種管道告知中國方面。」（編輯：黃自強）1110804

林芳正
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