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台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022/8/5 03:40
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（中央社金邊4日綜合外電報導）東南亞國家協會（ASEAN）成員國今天示警，台海局勢恐導致強國之間的誤判以及「嚴重對抗」。而中國外長王毅在東協高層會議的晚宴開始前突然離場，凸顯了局勢緊繃。

路透社報導，這場東協會議晚宴的與會者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外相林芳正等多國外長，以及東協高階外交官。

王毅今天走進晚宴會場時向媒體揮了揮手，接著又走出會場，且未說明原因。現場兩名工作人員告訴路透社，有人目擊王毅乘車離開。

王毅與布林肯在柬埔寨首都金邊彼此拒絕會面，原定與林芳正會晤的行程也取消，因為中國不滿日本同七大工業國集團（G7）發布聲明，呼籲和平解決台海緊張情勢。

東協這次會議因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪問台灣後的發展蒙上陰影。中國今天對台灣附近派出軍機和發射飛彈，凸顯中國對裴洛西訪台的不滿。

東協示警台海緊張可能導致「公開衝突和無法預料的後果」，並在聲明中表示，「東協準備好扮演促進各方和平對話的建設性角色」。

外長們預計明天將出席東亞峰會和東協區域論壇的圓桌全體會議，預料台灣局勢將主導明天的會談。（譯者：楊昭彥）1110805

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