曹興誠昔推動立法不排除統一 今成反共急先鋒捐30億加強台灣國防

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（中央社記者張建中台北5日電）聯電榮譽董事長曹興誠過去曾帶領聯電搶先赴中國大陸成立和艦，曾推動立法不排除統一，但近幾年來反共色彩鮮明，在中共軍演造成兩岸局勢緊張之際，宣布捐出新台幣30億元，資助加強國防，在他打造半導體版圖外，創下另一項政商界的紀錄。

早在政府尚未開放8吋晶圓廠赴中國投資時，聯電於2001年在時任董事長的曹興誠帶領下，領先對手台積電，前往中國投資和艦；但此案並不順遂，一度讓他吃上官司遭到起訴，雖最後獲判無罪，但也因此離開一手創立的聯電。

曹興誠離開聯電後，除了廣為分享多年潛心研究佛法的心得，也活躍於拍賣市場。但最為人矚目的是他的政治立場，批評中共毫不手軟，還大力鼓吹兩國論，儼然是反共急先鋒，言論辛辣讓很多政治人物難望項背。

曾推動制定「兩岸和平共處法」，不排斥與中國統一，到罕見標舉反共的企業人士，曹興誠解釋，他看到香港反送中運動，大陸背棄諾言，蠻橫不守信用，共產黨反人類、反文明本性畢露，看到種種經過會很氣，他認為現在兩岸沒有共處的可能。

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轉籍到新加坡的曹興誠，曾遭人質疑他是新加坡國籍不應評論台灣議題，曹興誠直言「無聊」，表示他是台灣居民，在台灣貢獻一輩子，財產、古董、親戚還有兒子都在台灣，為什麼不能關心台灣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中國在台灣周邊展開實彈軍演，曹興誠今天挺身而出召開記者會，宣布大手筆捐出30億元，協助加強國防，以實際行動展現捍衛台灣的決心，讓人見識到在商場一向以霸氣著稱的他，連反共保台也如此氣魄，成為罕見標舉反共還捐助巨款贊助國防的企業人士。（編輯：楊凱翔）1110805