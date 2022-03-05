曹興誠：保家衛國自己來 盼美派兵協防很丟臉

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針對中共攻台、美國是否派兵協防台灣議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘5日援引聯電榮譽董事長曹興誠（圖）的看法：「問這個問題，是很丟臉的」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北5日電）針對中共攻台、美國是否派兵協防台灣議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天援引聯電榮譽董事長曹興誠的看法：「問這個問題，是很丟臉的」；台灣18至65歲健康人口起碼上千萬，適當軍事訓練即擁百萬精兵，何需美國派兵。

柯建銘下午在臉書分享曹興誠的兩篇文章，第一篇有關近年兩岸情勢緊張，中國大陸若攻台，美國是否會派兵來台協防議題，第二篇是俄烏戰爭。

曹興誠在文章裡認為，「美國會不會派兵來台協防？問這個問題，坦白說，是很丟臉的」。台灣有2300萬人，18至65歲健康人口起碼上千萬，這些人適當加以軍事訓練後，台灣即至少擁有百萬精兵，「為什麼還需要美國派兵呢？」

他指出，以色列對阿拉伯世界的7次戰爭，只要求英、美提供武器，並沒有請求英、美派兵。這次烏克蘭反抗俄羅斯入侵，也是請外界支援武器，並未請求外國派兵馳援。道理很簡單，有些事情可以請朋友幫忙，而保家衛國卻一定要自己來做。

曹興誠以美國從阿富汗撤軍為例說，如果當地人敵我意識不清、或自己沒有抗敵決心，即使美國派兵再多，也無濟於事；相信美國人已痛切了解此道理，今後不會再輕易派兵去支援那些不肯努力自衛的國家。

他更指出，美國70年來，一方面警告中共不得對台動武，一方面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習，並與台灣分享情報，讓中共至今不敢越雷池一步。台灣有些政客，老是說美國不會派兵，「難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？」

曹興誠直言，如果美國派海空軍協防台灣長達70年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞台美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。

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至於第二篇文章有關俄烏戰爭。曹興誠認為，蒲亭發動戰爭意圖恢復歷史疆域而改變當今世界秩序，是絕對的瘋狂；倘若蒙古人要恢復他們極盛時期的統治範圍（包含整個俄羅斯），「蒲亭會同意嗎？」

他指出，今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較蒲亭更加瘋狂無理；更令人詫異的是，台灣部分人士居然還支持，台灣人應該警惕可能帶來的危險。（編輯：林克倫）1110305