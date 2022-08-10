重回中華民國國籍？ 曹興誠：考慮中
（中央社記者張建中新竹10日電）聯電前董事長曹興誠今天表示，以前會入籍新加坡，主要是為了逃避司法迫害；對於是否重回中華民國國籍，他說，「考慮中」，如果回來沒有找麻煩，可以回來，沒問題。
曹興誠5日宣布捐出新台幣30億元資助加強國防，成為各界關注焦點。他今天接受震傳媒「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時，說明當初入籍新加坡的原委。
曹興誠說，以前會入籍新加坡是為了逃避司法迫害，因為檢察官可以折磨人一輩子，即便和艦案贏了，也不要太鐵齒。他透露，目前會暗中支持台灣司法改革。
針對外界有聲音，希望他能放棄新加坡籍，重回中華民國國籍，曹興誠表示，考慮中。他說，回來沒有找麻煩，可以回來，沒問題。
至於國民黨副主席夏立言今天率團前往中國大陸訪問一事，曹興誠說，中共「中了病毒」，失去理性、智力降低、強詞奪理，不過不必放棄他，只要保持安全距離。夏立言率團去中國大陸，沒有問題，關鍵是要跟對方說什麼，要說清楚。
曹興誠表示，面對當前兩岸局勢，不要激動、要沉穩。他認為，總統蔡英文應付得很好，有「大將之風」。曹興誠說，台灣要強化認知戰、心理戰及宣傳戰，大家要團結一致。
至於台灣需要怎樣的領導人，並有網友勸進他選總統，曹興誠說，不想這問題。他表示，選總統很容易，選上了當然開心，關鍵是選上要幹嘛。
至於是否有意投資成立媒體，曹興誠表示，已經夠亂，不要添亂。
有關核能議題，曹興誠說，科學園區太耗水、耗電，科技發展不應變成民生受苦，科學園區內可以建置小型核電模組。
曹興誠透露，他今年在台灣繳了16億元的營所稅，如果不繳16億元，就會捐50億元。至於錢從哪來，他說，2019年看到特斯拉（Tesla）發展，投資特斯拉，錢是這麼來的，是運氣。（編輯：張良知）1110810
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