曾說台灣有事兒子會回來剿共 曹興誠：他們都在台灣

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聯電榮譽董事長曹興誠（圖）曾表示，兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北5日電）聯電榮譽董事長曹興誠今天宣布捐出新台幣30億元加強台灣國防，並強調他不為名、不為利，單純只是厭惡中共的謊言、暴力；他曾表示，兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」，他今天說，兩個兒子都在台灣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日離台後，中共4日起在台灣周邊進行實彈軍演，造成亞太局勢緊張。曹興誠今天召開記者會宣布捐出30億元，盼用於加強台灣全民國防教育，以及反制中共對台認知作戰、揭露中共對台威攝及統戰滲透等相關活動。

曹興誠日前曾發文說，期盼美國派兵協防台灣很丟臉，引來「兒子是美國籍」質疑，他當時回應，兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」；今天再被問及兩個兒子是否都回來了，曹興誠表示，兩個兒子都在台灣。

曹興誠指出，裴洛西3日離台後，中共以演習為名，意圖對台灣進行實質封鎖，以為報復。中共對台灣行徑如此囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死；認為貪財者可以利誘，怕死者可以威脅，所以不把台灣看在眼內。

他宣布將捐出30億元協助加強國防，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠認為，現在台灣國防的弱點不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足；希望30億元可以填補一些這方面的空缺，喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備。

曹興誠強調，他不為名也不為利，對政治、選舉也沒興趣，單純的只是厭惡中共的謊言、暴力，希望為講中文的人，在台灣留一塊淨土和一片藍天。（編輯：林克倫）1110805