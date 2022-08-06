曹興誠傳遭撤銷頭銜 聯電：早就不是榮譽董事長
2022/8/6 11:42（8/6 11:51 更新）
聯電表示，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長，但聯電並未說明原因。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹6日電）業界傳出聯電因曹興誠近年來大肆批評中共，恐影響公司，因而撤銷他榮譽董事長頭銜。聯電表示，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長，但聯電並未說明原因。
曹興誠近年來反共立場鮮明，針對香港反送中運動，批評大陸背棄諾言、蠻橫不守信用，共產黨反人類、反文明本性畢露，並大力鼓吹兩國論。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中國在台灣周邊展開實彈軍演。曹興誠5日召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，希望協助在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備，成為各界注目焦點。
曹興誠在記者會中說，中共本質是地痞流氓，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，到文化大革命，製造10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法，是無法無天的黑社會組織。
聯電在中國投資和艦8吋廠、以及聯芯12吋廠，業界傳出，聯電憂心曹興誠反共立場、辛辣的言論恐影響公司，4月董事會便決議撤銷曹興誠的榮譽董事長頭銜。
聯電今天證實，曹興誠已不是聯電榮譽董事長，且早就發生，此外，宣明智也不是聯電榮譽副董事長。但聯電並未說明原因。
聯電表示，曹興誠已退休10多年，與聯電無關，其餘則不評論。（編輯：郭無患）1110806
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。