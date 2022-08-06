曹興誠：被列台獨分子 聯電撤我榮譽董事長頭銜合情合理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）聯電今天說，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長。曹興誠告訴中央社，他現在跟聯電沒有關係，中國大陸把他列為台獨分子，聯電撤銷他榮譽董事長頭銜合理，如果他現在管聯電，也會這麼做。

曹興誠接受中央社記者電話訪問指出，以前在很多公開場合，他就說與聯電沒有關係。聯電股價漲，不用謝他，聯電股價跌，也不要罵他。

曹興誠說，退休久了，外界還是習慣稱呼他「榮譽董事長」。他在外面不用「榮譽董事長」頭銜，也不需要這頭銜。拿掉頭銜很好，不用給聯電惹麻煩，以免影響聯電股東權益。

對於一手創辦的聯電與他切割，曹興誠說，現在中國大陸把他列為台獨分子，聯電撤銷他「榮譽董事長」頭銜是合理的。如果他現在管聯電，也會這麼做。

曹興誠表示，他不用聯電任何資源，聯電股票老早就賣掉，不是聯電股東，在聯電也沒有親戚，跟聯電沒有任何關係、牽連。

曹興誠5日召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，希望協助在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備。有新黨人士認為曹興誠挑起不滿，當天傍晚前往聯電竹科總部抗議。曹興誠今天直言「無聊」，他與聯電沒有關係。（編輯：郭無患）1110806