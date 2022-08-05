曹興誠：中共本質是流氓 要與統派劃清界線

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（中央社記者張建中台北5日電）中國軍演，加大對台恫嚇力道，聯電榮譽董事長曹興誠今天宣布捐出新台幣30億元加強國防；他表示，中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一，是要與黑社會統一，他呼籲要與統派劃清界線。

曹興誠上午召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，協助加強國防，希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠同時對在台灣主張統一的民眾喊話，強調中共本質是流氓、地痞，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，到文化大革命，製造10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法。

曹興誠表示，中共是無法無天的黑社會組織，統一是要與黑社會統一，這是統派思想的盲點；他呼籲要與統派劃清界線。（編輯：林淑媛）1110805