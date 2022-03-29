曹興誠主張兩國論 籲台灣應全民皆兵從認知戰開始

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（中央社記者張建中新竹29日電）聯電榮譽董事長曹興誠近來大力鼓吹兩國論，他今天進一步表示，台灣要培養尚武精神，全民皆兵，以認知戰開始，要清楚認知，「它（中國大陸）就是敵國，要消滅我們，我們不要被分化」。

曹興誠今天接受POP撞新聞主持人黃清龍訪問，他表示，他看到香港反送中運動，大陸背棄諾言，蠻橫不守信用，共產黨反人類、反文明本性畢露，看到種種經過會很氣，現在兩岸沒有共處的可能。

曹興誠說，俄烏戰爭讓大家了解到，地面槍砲戰不是決定勝負的關鍵，決勝的關鍵在於認知戰。台灣現在岌岌可危，中共一直在說台灣不存在，只是他們的一個省；要把中華民國消滅，台灣怎麼可以妥協。

他表示，台灣自古就是中國的一部分的說法相當可笑，台灣從來都不是中華人民共和國的領土。曹興誠說，台灣千萬不能講「一中」，否則是自我毀滅；台灣要向世界發聲「我是存在的」，不論是一邊一國或是互不隸屬。

曹興誠表示，總統蔡英文上台以來最傑出的貢獻是台灣讓世人看到、台灣聲音讓世人聽見。他呼籲台灣要團結，支持把兩國的聲音發到世界上，不要被大陸的認知戰吞掉。

對於外界質疑提兩國論會可能踩到對岸紅線，曹興誠說，是毛澤東叛變，搞出兩國，國土是毛澤東分裂。對於大陸以血濃於水為訴求，他說現在談民族主義不符合文明潮流，是一種反動反文明，是農業時代落伍的東西。

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曹興誠表示，台灣要培養出尚武精神，要全民皆兵，全民要有清楚認知中國大陸是敵人，「它要消滅我們，我們不要被分化」。他說，全民皆兵並不是狹隘的要全民都去當兵，而是從這樣的認知戰開始。

對於有人質疑他是新加坡國籍不應評論台灣議題，曹興誠直言「無聊」。他表示，他是台灣居民，在台灣貢獻一輩子，財產、古董、親戚還有兒子都在台灣，為什麼不能關心台灣。（編輯：翟思嘉）1110329