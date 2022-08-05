曹興誠：台灣半導體可應付地緣政治 10年地位無大變化

（中央社記者張建中台北5日電）聯電榮譽董事長曹興誠今天表示，台灣半導體業經營的靈活跟彈性都很大，可以應付地緣政治風險，他預期未來5到10年台灣半導體的地位不會有太大變化。



美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中國在台灣周邊展開實彈軍演。曹興誠今天上午召開記者會，宣布捐出新台幣30億元加強國防，他說，此舉單純只是厭惡中共的謊言、暴力。

媒體問及台灣半導體產業是否會受到地緣政治風險的影響，曹興誠說，產業政策通常對自主經營公司影響不大，台灣電子業、半導體業歷經過許多國際動盪情勢，經營的靈活跟彈性都很大，應該可以應付得過來。



至於美國將推出晶片法案，並籌組晶片聯盟，曹興誠表示，對台灣半導體產業一定會有影響，不過，美國晶片法案的力度如何仍待觀察，他預期未來5至10年台灣半導體產業地位不會有太大變化。



對來自中國的威脅，曹興誠說，台灣農、漁業比較會受到中國統戰影響，但台灣產業重心還是在電子、高科技產業，不會有太大影響，因為大陸需要台灣這些科技產品。



曹興誠表示，大陸過去有段時間成長很快，聯電也去投資，不過，大陸的經濟榮景已經過去，麻煩越來越多，自中國國家主席習近平上台後，倒行逆施，大陸以後只會走下坡路，「在大陸的台商能跑的，10年前都跑掉了。」



此外，曹興誠過去曾發文說，對於中國的打壓威脅，期盼美國派兵協防台灣很丟臉，引來「兒子是美國籍」的質疑，他當時回應說，兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」。



曹興誠今天被問及兩個兒子目前是否都回來了，他表示，兩個兒子都在台灣。（編輯：林淑媛）1110805