更多編輯台推薦新聞：
即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中共演習
新聞專題
中共演習1/85
首頁 / 政治

反制共艦假照片 國防部秀監控照：千真萬確不需P圖

2022/8/6 17:38（8/6 18:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部6日發布照片表示，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦。（國防部提供）
國防部6日發布照片表示，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦。（國防部提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）中共持續在台灣周邊軍演，國防部今天發布照片表示，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦，由於可目視共艦，軍方特別強調「千真萬確，不需P圖」；此外，空軍防空飛彈部隊持續運用愛三飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域實彈射擊，且在4日對台發射11枚東風系列彈道飛彈，嚴重衝擊區域和平穩定。

中共「新華網」、「解放軍報」等官媒，昨天陸續發布數張中共演訓照片，其中，解放軍海軍官兵在船艦甲板上手持望遠鏡對海監控，以及監控海軍濟陽級軍艦等照片，引發外界熱議，認為是共軍事後合成的假照片。

為反制共軍的假新聞輿論戰，國防部下午在官方臉書粉絲團「國防部發言人」透過圖卡說明，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦；由於從軍艦船艙可目視遠方共艦身影，國防部在圖卡上特別強調，「千真萬確，不需P圖」。

國防部強調，因應中共軍艦侵擾台灣周邊海域，國軍除於第一時間廣播告警，海軍艦艇同時嚴密監控共艦動態。

此外，軍事新聞通訊社報導，針對中共軍演並於台海周邊頻密活動情形，空軍防空飛彈部隊今天持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情狀況，隨時因應突發狀況，捍衛領空。（編輯：林克倫） 1110806

延伸閱讀
國防部：多批共機艦逾越海峽中線 研判模擬攻台學者：中共圍台演習 外交宣示意涵大於軍事準備即時更新》共軍軍演72小時至8/7　掌握台灣海域船舶情勢曹興誠昔推動立法不排除統一 今成反共急先鋒捐30億加強台灣國防
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外交部：全球逾300名國會議員挺台 批中國軍事恫嚇