反制共艦假照片 國防部秀監控照：千真萬確不需P圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）中共持續在台灣周邊軍演，國防部今天發布照片表示，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦，由於可目視共艦，軍方特別強調「千真萬確，不需P圖」；此外，空軍防空飛彈部隊持續運用愛三飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域實彈射擊，且在4日對台發射11枚東風系列彈道飛彈，嚴重衝擊區域和平穩定。

中共「新華網」、「解放軍報」等官媒，昨天陸續發布數張中共演訓照片，其中，解放軍海軍官兵在船艦甲板上手持望遠鏡對海監控，以及監控海軍濟陽級軍艦等照片，引發外界熱議，認為是共軍事後合成的假照片。

為反制共軍的假新聞輿論戰，國防部下午在官方臉書粉絲團「國防部發言人」透過圖卡說明，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦；由於從軍艦船艙可目視遠方共艦身影，國防部在圖卡上特別強調，「千真萬確，不需P圖」。

國防部強調，因應中共軍艦侵擾台灣周邊海域，國軍除於第一時間廣播告警，海軍艦艇同時嚴密監控共艦動態。

此外，軍事新聞通訊社報導，針對中共軍演並於台海周邊頻密活動情形，空軍防空飛彈部隊今天持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情狀況，隨時因應突發狀況，捍衛領空。（編輯：林克倫） 1110806