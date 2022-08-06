學者：中共圍台演習 外交宣示意涵大於軍事準備

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台灣國際戰略學會6日舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」座談會，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛（右2）等學者在會中分析共軍在裴洛西訪台後演訓的區域情勢。中央社記者沈朋達攝 111年8月6日

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（中央社記者沈朋達台北6日電）中國軍隊在台灣周邊密集演訓進入第3天。學者宋文笛認為，演訓目標是外交議題形塑大於軍事準備，軍演劃入台灣領海領空是要否定主權地位，也盼其他國家重申支持「一個中國」。

台灣國際戰略學會今天舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」座談會，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛在會中做上述表示。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程，中國人民解放軍4日至7日在台灣周邊舉行大規模軍事行動，多個軍演區域侵犯台灣領海，近期也有多批軍艦軍機越過海峽中線。有輿論猜測，共軍是否藉此做「武統」的攻台準備。

宋文笛對此認為，共軍本次軍事行動主要目的，是外交議題的形塑大於軍事行動準備。共軍試圖藉軍演抵銷裴洛西訪台的外交效應，對內對外都重拾中國顏面。

他解釋道，中國認為裴洛西訪台是對台灣國際地位的「正面背書」，威脅北京的「一中原則」。因此共軍將台灣的領海、領空劃入演習區域，是藉此否定台灣的主權地位。若台灣為降溫情勢而沒有過度聲張，北京就能抵銷裴洛西訪台的國際影響，並安撫國內高漲的民族主義情緒。

宋文笛說，中國軍演明確地展現軍事能力，但不代表有意願發動進一步的軍事行動。畢竟對中國而言，在舉辦中共第20屆全國代表大會前，一切「穩字當頭」。

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中國也試圖藉軍演確認周邊國家支持「一個中國」。宋文笛提到，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）5日在一份四平八穩的聲明中既譴責中國發射飛彈破壞區域穩定，也以台灣「海岸線」而非「領海」的表述，避談台灣主權定位。中國駐澳洲使館之後在一份聲明中，對澳洲政府承諾堅持「一中政策」表示讚揚。

宋文笛說，中國盼藉軍演嚇阻其他國家效法裴洛西，繼續派高官訪台。而近期台灣和美國都沒有高調回應，相對克制的作法能避免情勢失控。（編輯：陳沛冰）1110806