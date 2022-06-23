美國眾議院軍委會通過國防授權法 促美台軍演
（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）美眾院軍委會今天通過2023財政年度國防授權法案。據日前公布的草案，美國行政部門應持續支持台灣發展現代防衛軍力，包括與台灣進行訓練及軍演、美台國防官員交流等。
美國眾議院軍委會22日審議與表決「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），經過16小時冗長討論與修正，終於在今天凌晨以57票贊成、1票反對，通過眾院版年度國防授權法案。
由於議員提出的修正案數量眾多，法案今天通過版本仍須時間處理。但根據眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）20日公布的草案，法案內含一條與台灣相關的條文，列於第1303條。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
法案表示，美方應維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
法案以國會意見指出，美國應持續支持台灣發展現代化防衛軍力，讓台灣維持充足自我防衛能力，包括透過支持台灣武器的取得、即時檢視並回應台灣軍購請求、與台灣進行實際訓練與軍演、美台國防官員交流、協助強化台灣後備軍力等。
除正式條文外，委員會在法案最後提到，支持美國國防部透過兵棋推演來說明印太司令部行動規畫，特別是涉及台海衝突的設想，並要求國防部長在2023年3月15日前向眾院軍委會簡報，說明台灣或其他與美中戰略競爭相關的兵推及桌上演習。
此外，委員會要求國防部長在2023年3月1日前，針對台灣陸空防禦能力、改善台灣防空能力情況、美台防空系統互通性，及如何支持台灣快速取得防空能力等議題，向眾院軍委會簡報。
參議院軍委會16日以23票贊成、3票反對，通過參院版NDAA法案；眾院軍委會今天通過眾院版法案後，法案將分別送交參議院、眾議院院會審議並表決。
由於兩院版本不同，後續須透過協商尋求共識，並各自對最後版本重新表決通過後，才能遞交總統簽署生效。（編輯：馮昭）1110623
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