學者：印太戰略布局 台海成為美中軍事角力第一線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國復旦大學美國研究中心教授韋宗友表示，由於美國總統拜登號召的印太戰略高度關注台灣，並強化在印太地區的軍事部署，台海將成為美中軍事角力的最前線。

中國國際問題研究院所出版的刊物「國際問題研究」於上月15日發行最新一期，收錄韋宗友發表的「拜登政府『印太戰略』及對中國的影響」專文。

韋宗友指出，印太戰略對中國的影響包括，不利於中國對周邊國家的外交與一帶一路倡議、惡化中國周邊戰略環境，以及對台海和南海局勢產生不利影響。

他說，拜登政府的印太戰略高度關注台灣，視台灣為美國在印太地區的安全夥伴，擬藉由實施「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），強化美國及盟友、夥伴的軍事威懾能力，遏止中國武統台灣。

韋宗友指出，美國藉一體化威懾戰略，強化在印太地區的前線軍事部署並投入新軍事技術，頻繁派遣軍艦穿越台灣海峽，召集日本、澳洲等盟友關切台海局勢，以致台海緊張局勢加劇，台海變成中美軍事角力的第一線。

對於當前美國政府的政策分析，他說，拜登執政後，不僅延續前總統川普（Donald Trump）執政後期的對台政策，拋棄美國政府長期以來對台交往的若干限制。

韋宗友指出，拜登更聲稱，要與印太區域內外夥伴一起維護台海和平穩定，包括支持台灣的自衛能力，確保根據台灣人民的意願和最大利益，和平決定台灣未來的環境。

觀察拜登政府推動印太戰略的步驟，他說，其藉由外交、經濟和軍事「三位一體」立體推進，而非單純依賴軍事。

韋宗友指出，在外交方面，美國政府高層不僅頻繁會晤印太盟友、夥伴的元首及政要，更絡繹不絕造訪印太國家，更強調關注印太地區每個角落，無論是東北亞、東南亞，還是南亞和大洋洲包括太平洋島國。

他說，在經濟方面，拜登政府提出「重建美好未來」（Build Back Better）和「印太經濟架構」（IPEF）對抗中國一帶一路，力圖與中國展開全方位競爭。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110606