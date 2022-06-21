台海現狀動盪 前白宮官員4建言籲加強對中嚇阻

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）前白宮官員簡以榮日前發表報告，提出4大建言籲美方加強對中嚇阻，以因應台海現狀動盪，包括要求北京摒棄反分裂法、公開宣傳美台軍事往來、強化經濟嚇阻工具及確保危機因應機制到位。

前白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）17日以「一中的崩塌」為題，於目前任職的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表報告，指美中台各自「一中」政策的共通點很快會消散，恐促使中國國家主席習近平對台採取作為。

簡以榮是於2018至2021年間在白宮國安會任職。在那之前，他曾於2014年至2017年在美國在台協會（AIT）服務，負責就台灣軍事安全議題提出建言。

簡以榮在報告中表示，美中過去在「一中」上做出讓步，讓雙方得以擱置台灣主權問題，專心因應俄羅斯及其他共同威脅。但近年來，全球發展暴露美中往來對衛生安全、去核化、氣候變遷及人權議題並無助益。

簡以榮指出，隨著台灣民主身分認同升高、中共解放軍軍力快速進展，加上中國獨裁政府日益強硬的趨勢，華府與自由世界必須認知現狀不是無法長期維持，就是動盪不穩。

他說，過去70多年來，由於美國與國際社會態度被動，北京越來越把制伏台灣當成教條，不論美方多積極與中國往來，過去或未來都無法改變這點。隨著中國取得足以強奪台灣的軍事能力，美國必須採取所有作為，阻止兩岸衝突發生。

若要達成此目標，簡以榮表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府除應加速強化台灣與區域軍事能力外，也應展現民主國家有能力對抗威權浪潮；美方若拿出堅定領導力，能激勵盟國認清利害關係，進而加入美國行列，共同嚇阻或回應兩岸侵略行動。

簡以榮提出4大建言，有助美國向中國、台灣及主要盟友展現決心。第一，美國國務院應修改對外政策說明，不應再使用「我們致力遵循一中政策」的虛答來化解北京言論挑戰。

簡以榮建議，華府應扭轉局面，主動要求北京遵循1982年美中第3公報內承諾，回到「尋求和平解決方案的基本政策」。美國官員公開及私下都應敦促北京展現誠意，摒棄反分裂法，並把對準台灣的飛彈及其他攻擊設備轉向。

簡以榮說，若中國不理會美方呼籲，美國盟友便能加強「製造緊張局勢是北京非華府」的訊息，讓習近平更難合理化侵台作為。

第二，簡以榮表示，2018至2019年間，台灣軍隊接待超過250個美國訪團，人數達數千人，但除北京外，外界多不知情；另外，即使台灣關係法明定，美方應提供台灣合乎威脅比例的設備與訓練，美國國防部仍對宣傳甚至承認美台間大量軍事往來有所遲疑。

簡以榮指出，對外報導這些活動，不僅能削弱反美或疑美言論，也能提升台灣信心與作戰意志。他建議，AIT應透過聲明、記者會、網站與社群媒體，宣傳美台軍事往來。

他說：「美國在與台灣安全合作上拿出更果斷領導力，緊密盟友也會增加自己（與台灣的）合作，進一步為中國（武力犯台）盤算增添壓力。」

第三，簡以榮建議，拜登應明確授予高階幕僚切斷或中斷中國科技與能源供給的權力。他說，美國向來透過增進軍力來促進和平穩定，但同時也應強化經濟嚇阻工具，且應在軍事衝突爆發前做，而非之後。

簡以榮表示，有鑒於台海戰爭恐威脅全球穩定繁榮，拜登應事前擴大相關官員授權，讓他們能對涉及兩岸侵略的人員、機構祭出全面制裁，並鼓勵盟友效法。

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最後一點，簡以榮指出，台灣關係法指示美國總統，如遇台灣人民安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會，有人可能認為門檻已經達到。

簡以榮說，不論是否正式援引該法，美國行政部門都應確保不含軍事衝突的危機因應機制到位，包括在太空、網路與海底領域啟動秘密行動的選項。除非北京選擇行動，華府事前不須有新作為，只要對外說明這些機制與分工，就足以影響習近平的犯台成本效益分析。（編輯：林憬屏）1110621