拜登願軍事保台 日經：挺台程度勝1996年台海危機

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（中央社台北6日綜合外電報導）美國總統拜登上月底訪問東京時拋下震撼彈，表態願意在中國對台動武時軍事介入，台北的學者與官員評估華府立場，認為美國支持台灣的承諾，比1996年台海飛彈危機時更加堅定。

拜登當時說，北京沒有「管轄權去用武力接管台灣」，但他後來又補充說，美國沒有改變對台戰略方針，即反對任何單方面改變現狀的行動。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導指出，根據熟知內情人士透露，台灣政府擔心拜登的談話恐刺激北京發動侵略。

台北一名外交官員告訴「日經亞洲」：「（台灣政府內部）對於這增加的不確定性究竟是正面還是負面，存在較廣泛的不同看法。這是否有助增加戰略模糊，或恐將反使中國走上一條更危險的道路？」

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，拜登過去也有過類似發言，反映出他的個人觀點，但也澄清了戰略模糊的對台政策不變。「這段發言不代表美國會有重大的政策轉變，只代表美國會嚴正看待中國可能武力侵台。」

賴怡忠說，美國並沒有派兵前往烏克蘭，而拜登傳達的訊號是，美國對台灣會有不同應變方式。「（若中國犯台，）美國是否會派遣部隊至台灣，或對中國採取軍事行動，這方面仍相當模糊。」

「日經亞洲」指出，值得注意的是，相較1996年台海飛彈危機時，中國試圖通過台海飛彈試射演習破壞台灣首次總統直選，引發美國派遣航空母艦戰鬥群到該區域嚇阻中國，美國支持台灣的承諾比當時更加堅定。

當年在這種緊張情勢下，中國官員詢問時任美國國防部助理部長奈伊（Joseph Nye），如果中國公然攻擊台灣，美國會作何反應。奈伊回答：「我們不知道，你們也不知道。要依情況而定。」

賴怡忠說：「美國現在的答案不再是『依情況而定』。華府絕對會採取行動。但究竟是什麼行動－則並未表明。」

台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，拜登的評論相當於「提醒中國，美國若要立即回應中國侵略，最終決定者是美國總統，如果爆發戰爭，則是美國國會」。

他告訴「日經亞洲」：「如果發生需要立即回應的緊急情況，可能是拜登負責決定行動。他在歐洲展現了這種能力，並表達了他願意為台灣這麼做的意願。」

陳冠廷指出，「（台灣的）執政黨樂見美國三軍統帥直接重申對台支持」，並稱民調顯示，台灣絕大多數民眾也歡迎拜登直言挺台。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110606