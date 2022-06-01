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拜登會紐西蘭總理 強調台海和平穩定重要性

2022/6/1 14:40（6/1 15:40 更新）
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美國總統拜登（右）5月31日在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登。（圖取自twitter.com/POTUS）
美國總統拜登（右）5月31日在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登，兩人會後發表聯合聲明提到，「我們強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。

路透社報導，拜登和阿爾登（Jacinda Ardern）今天也對中國試圖擴大其在太平洋的影響力表示關切，兩人在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會面之際，適逢中國外交部長王毅在太平洋島國展開訪問行程，這讓紐西蘭和美國以及美國在印太地區的盟友和夥伴感到擔憂。

兩人在會後發表的聯合聲明中說，一個更自由、更開放的印太地區取決於在海事領域維護基於規則的國際秩序。

「為此，我們重申支持根據『聯合國海洋法公約』（UNCLOS），捍衛南海和其他地區的航行和飛行自由。我們反對在南海的非法海事聲索及活動，違逆以規則為基礎的國際秩序，尤其是聯合國海洋法公約。」

聲明還說，美國和紐西蘭對新疆持續發生侵犯人權事件，並對「中英聯合聲明」及「香港基本法」所保障的香港高度自治與自由受到侵蝕表達嚴正關切，「我們強調台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。

聯合聲明除關切台海，還提到對太平洋地區戰略競爭加劇的憂慮，關切中國和索羅門群島近日簽署的安全協議。

聲明說：「美國與紐西蘭共同的憂慮是，一個與我們價值觀和安全利益不一致的國家在太平洋地區建立永久的軍事部署，將徹底改變區域的戰略平衡，並對兩國帶來國安隱憂」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110601

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