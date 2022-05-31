澳洲專家：新政府挺台不變 延續抗中政策

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（中央社記者丘德真雪梨31日專電）澳洲智庫專家分析，澳洲新政府面對中國、美國和台灣政策，並不會隨著近日執政黨輪替而出現重大改變，將會繼續配合美國，挺台抗中。

澳洲工黨（Labor）於21日的大選中勝出，工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）23日宣誓就任總理。隨著工黨政府上台，有關澳洲對外關係，尤其是澳洲與中國、美國和台灣關係是否會出現變化，備受關注。其中，工黨政府的中國政策是否會和上一任自由黨國家黨聯盟（Coalition）政府有所不同，成為輿論焦點。

澳洲戰略政策研究所防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社訪問表示，他認為近年澳洲的抗中路線並不會隨著工黨政府上台而改變。

休布瑞吉說：「過去莫里森（Scott Morrison）和滕博爾（Malcolm Turnbull）領導的自由黨國家黨聯盟政府的中國政策及有關的結構性決策，工黨都是全面沿襲。特別是自由黨國家黨聯盟政府從2015年起的相關決策，工黨都是全面接受的。

他指出，包括針對外資審查、更嚴厲看待中國軍事擴張、外國干預澳洲政治運作、中國駭客攻擊等問題，工黨當初在野面對這些問題時，都一直全面支持莫里森和滕博爾政府。

休布瑞吉解釋，工黨政府之所以不會推翻前任自由黨國家黨聯盟政府的中國政策，主要是因為工黨近年也警覺到中國對印太地區已構成威脅。

休布瑞吉說：「工黨和澳洲廣大民眾看法一致，了解到習近平治下的中國已走上更具侵略性和威脅性的路線；鄧小平改革開放時代已經結束了。現在我們面對的是專斷和封閉的中國政府；其至高無上的領導人習近平，正在重新走向集權路線。」

休布瑞吉認為，艾班尼斯於23日宣誓就任為澳洲總理當天就飛往日本出席24日於東京舉行的美日澳印「四方安全對話」（Quad）峰會，除了是公開宣示工黨政府的親美路線之外，同時也是間接表態要配合美國協防台灣。

休布瑞吉說：「艾班尼斯和新任澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）趕往四方安全對話是基於正確的判斷。

他補充說，非常有趣的是，正當艾班尼斯和黃英賢飛往東京途中，美國總統拜登就被媒體問到，假如北京對台灣動武的話，美國是否會支持台灣？而拜登的回答就是一句話：「是的，那是我們做過的承諾」。

休布瑞吉認為，艾班尼斯抵日後聽取簡報，在這情況下，他很清楚澳洲既作為美國的盟友，又是在區域內確實有著安全利益的國家，因此，幾乎可以肯定，「我認為一旦衝突發生時，澳洲要站在正確的一方，意即協防台灣」。

他分析，工黨新政府針對中國問題的做法，是試圖讓其他人率先公開向中國發表聲明，然後再趕緊安靜地跟隨；工黨不要搶先表態。

休布瑞吉提到，工黨在2017年就曾經和中國共產黨有過直接衝突。

事起於澳、中在2007年簽訂引渡條約後，澳洲國會遲遲未通過實施，國會於2016年才開始針對是否通過此條約展開辯論。不過，當時由於反對黨工黨動員投反對票，再加上執政自由黨國家黨聯盟有議員倒戈，澳洲國會於2017年3月否決實施中、澳引渡條約。

據澳洲人報（The Australian）報導，時任中國共產黨中央政法委員會書記孟建柱於2017年4月飛抵雪梨與工黨高層會面。孟建柱在會面過程中放話，揚言將會動員澳洲華人在隨後舉行的選舉中抵制工黨。

休布瑞吉說：「孟建柱威脅工黨，指工黨既然不支他，揚言要影響澳洲的選舉結果。但這只是讓工黨立場更堅定，而且這也展現出中國共產黨採取脅迫手段的本質。」

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面對中國威脅，休布瑞吉認為，台灣和澳洲應該參照烏克蘭堅定抵抗俄羅斯入侵、進而牽動全球多個民主國家支援的例子，記取「自助人助」的教訓。他也希望台、澳之間未來有機會進行軍事交流。

休布瑞吉說：「台灣必須像烏克蘭一樣增強防衛實力，藉著有效防衛，進而牽動外國提供強力支援。要是沒有自助的能力，其他夥伴國家就比較不可能持續提供支援。不只是台灣，澳洲也須記取這個教訓，我們都須快速充實軍力。台灣和澳洲之間可以進行非常有意義的交流，互相學習如何快速提升軍力。」（編輯：周永捷）1110531