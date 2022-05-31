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澳洲專家：新政府挺台不變 延續抗中政策

2022/5/31 19:34（5/31 19:51 更新）
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澳洲工黨領導人艾班尼斯23日宣誓就任總理。（圖取自facebook.com/AlboMP）
澳洲工黨領導人艾班尼斯23日宣誓就任總理。（圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社記者丘德真雪梨31日專電）澳洲智庫專家分析，澳洲新政府面對中國、美國和台灣政策，並不會隨著近日執政黨輪替而出現重大改變，將會繼續配合美國，挺台抗中。

澳洲工黨（Labor）於21日的大選中勝出，工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）23日宣誓就任總理。隨著工黨政府上台，有關澳洲對外關係，尤其是澳洲與中國、美國和台灣關係是否會出現變化，備受關注。其中，工黨政府的中國政策是否會和上一任自由黨國家黨聯盟（Coalition）政府有所不同，成為輿論焦點。

澳洲戰略政策研究所防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社訪問表示，他認為近年澳洲的抗中路線並不會隨著工黨政府上台而改變。

休布瑞吉說：「過去莫里森（Scott Morrison）和滕博爾（Malcolm Turnbull）領導的自由黨國家黨聯盟政府的中國政策及有關的結構性決策，工黨都是全面沿襲。特別是自由黨國家黨聯盟政府從2015年起的相關決策，工黨都是全面接受的。

他指出，包括針對外資審查、更嚴厲看待中國軍事擴張、外國干預澳洲政治運作、中國駭客攻擊等問題，工黨當初在野面對這些問題時，都一直全面支持莫里森和滕博爾政府。

休布瑞吉解釋，工黨政府之所以不會推翻前任自由黨國家黨聯盟政府的中國政策，主要是因為工黨近年也警覺到中國對印太地區已構成威脅。

休布瑞吉說：「工黨和澳洲廣大民眾看法一致，了解到習近平治下的中國已走上更具侵略性和威脅性的路線；鄧小平改革開放時代已經結束了。現在我們面對的是專斷和封閉的中國政府；其至高無上的領導人習近平，正在重新走向集權路線。」

休布瑞吉認為，艾班尼斯於23日宣誓就任為澳洲總理當天就飛往日本出席24日於東京舉行的美日澳印「四方安全對話」（Quad）峰會，除了是公開宣示工黨政府的親美路線之外，同時也是間接表態要配合美國協防台灣。

休布瑞吉說：「艾班尼斯和新任澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）趕往四方安全對話是基於正確的判斷。

他補充說，非常有趣的是，正當艾班尼斯和黃英賢飛往東京途中，美國總統拜登就被媒體問到，假如北京對台灣動武的話，美國是否會支持台灣？而拜登的回答就是一句話：「是的，那是我們做過的承諾」。

休布瑞吉認為，艾班尼斯抵日後聽取簡報，在這情況下，他很清楚澳洲既作為美國的盟友，又是在區域內確實有著安全利益的國家，因此，幾乎可以肯定，「我認為一旦衝突發生時，澳洲要站在正確的一方，意即協防台灣」。

他分析，工黨新政府針對中國問題的做法，是試圖讓其他人率先公開向中國發表聲明，然後再趕緊安靜地跟隨；工黨不要搶先表態。

休布瑞吉提到，工黨在2017年就曾經和中國共產黨有過直接衝突。

事起於澳、中在2007年簽訂引渡條約後，澳洲國會遲遲未通過實施，國會於2016年才開始針對是否通過此條約展開辯論。不過，當時由於反對黨工黨動員投反對票，再加上執政自由黨國家黨聯盟有議員倒戈，澳洲國會於2017年3月否決實施中、澳引渡條約。

據澳洲人報（The Australian）報導，時任中國共產黨中央政法委員會書記孟建柱於2017年4月飛抵雪梨與工黨高層會面。孟建柱在會面過程中放話，揚言將會動員澳洲華人在隨後舉行的選舉中抵制工黨。

休布瑞吉說：「孟建柱威脅工黨，指工黨既然不支他，揚言要影響澳洲的選舉結果。但這只是讓工黨立場更堅定，而且這也展現出中國共產黨採取脅迫手段的本質。」

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面對中國威脅，休布瑞吉認為，台灣和澳洲應該參照烏克蘭堅定抵抗俄羅斯入侵、進而牽動全球多個民主國家支援的例子，記取「自助人助」的教訓。他也希望台、澳之間未來有機會進行軍事交流。

休布瑞吉說：「台灣必須像烏克蘭一樣增強防衛實力，藉著有效防衛，進而牽動外國提供強力支援。要是沒有自助的能力，其他夥伴國家就比較不可能持續提供支援。不只是台灣，澳洲也須記取這個教訓，我們都須快速充實軍力。台灣和澳洲之間可以進行非常有意義的交流，互相學習如何快速提升軍力。」（編輯：周永捷）1110531

澳洲戰略政策研究所防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉接受中央社訪問時表示，他認為近年澳洲的親美、挺台和抗中路線，並不會隨著工黨政府上台而改變。中央社記者丘德真坎培拉攝 111年5月31日
澳洲戰略政策研究所防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉接受中央社訪問時表示，他認為近年澳洲的親美、挺台和抗中路線，並不會隨著工黨政府上台而改變。中央社記者丘德真坎培拉攝 111年5月31日
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