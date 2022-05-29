與中國爭奪影響力 澳洲重新參與獲太平洋國家肯定

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）儘管中國在競爭日益激烈的太平洋地區持續進行外交突襲，不過新上任的澳洲總理艾班尼斯表示，太平洋各國領袖「非常肯定」澳洲政府重新參與地區事務。

艾班尼斯（Anthony Albanese）接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問所作上述評論今天播出時，正值中國外交部長王毅訪問斐濟（Fiji）。王毅將與斐濟領導高層和其他太平洋國家外交部長會面，受到各方密切關注。

王毅26日抵達索羅門群島（Solomon Islands），展開南太平洋之行。他在斐濟預計將與太平洋其他國家外長討論一項內容廣泛的協議草案和5年計劃，這項草案於上週曝光。

法新社取得的這份草案在斐濟會議之前，已分發給至少10個太平洋國家，內容顯示北京積極擴大與南太平洋國家進行安全和經濟合作的野心，引發外界擔憂。

艾班尼斯對澳洲前政府的太平洋計劃進行了尖刻的評估，稱那項計劃在這個地區「搞砸了」，指責前政府削減對外援助以及「在價值觀上的不參與」。

他說：「對我們的太平洋島國鄰居來說，氣候變遷是個不容置疑的國家安全問題。」

除了增加在環境方面的行動外，艾班尼斯還宣揚將增加援助以及在太平洋建立一所國防訓練學校的計劃。

在澳洲不久前的選舉期間，艾班尼斯的中間偏左勞工黨表示，這所學校將有來自巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟、東加（Tonga）、東帝汶（Timor-Leste）、萬那杜（Vanuatu）和索羅門群島等國的部隊參與。

艾班尼斯說，澳洲在太平洋地區的新外交努力在新任外交部長黃英賢（Penny Wong）訪問斐濟時展開，且深受好評。他說：「反應非常肯定。」

北京上個月與索羅門群島達成一項廣泛的安全協議，令坎培拉相當驚訝，隨後澳洲和中國為了在太平洋的影響力大力競爭。

黃英賢27日訪問斐濟時，呼籲南太平洋國家拒絕中國將其安全勢力範圍擴大到整個地區的意圖。她在斐濟首都蘇瓦（Suva）告訴記者：「我們已公開表達對安全協議的關切。」

王毅將在斐濟首都停留至31日，期間將會見斐濟高層領導人，並主持第二次中國-太平洋島國外長會議。

王毅今天與太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）秘書長普納（Henry Puna）會晤。普納表示，疫情下的經濟復甦和「緊急和具有雄心的氣候變遷行動」是兩人討論的關鍵議題。他說：「我們歡迎中國對氣候變遷所作的承諾。」

王毅這趟太平洋行先前也到過吉里巴斯（Kiribati），在當地他簽署了10份諒解備忘錄，內容涵蓋氣候變遷、經濟合作和其他議題，不過並未包括安全協議。

他還訪問了薩摩亞（Samoa），並於28日簽署一份雙邊協議，承諾「加強合作」。王毅預計在訪問東加、萬那杜和巴布亞紐幾內亞之後，結束這次行程。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110529