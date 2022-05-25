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首頁 / 國際

澳洲向中國喊話 想破冰就取消懲罰性關稅

2022/5/25 15:46
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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天向中國喊話說，若想替雙方冰冷的關係解凍，就取消懲罰性貿易關稅。中國國務院總理李克強日前才釋出訊息說，中國準備好要與澳洲合作。

中國是澳洲的最大貿易夥伴，但過去兩年雙邊關係急速惡化，中國對澳洲課徵關稅，打亂了超過12種澳洲關鍵產業，包括葡萄酒、大麥和煤炭。

澳洲政府當初呼籲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行獨立調查，又禁止中國電信巨擘華為技術有限公司參與打造澳洲的第5代行動通訊技術（5G）網路，因此激怒了北京當局。

查默斯說，澳洲感受到了中國貿易施壓的痛苦，呼籲對方「盡快」取消這些措施。

查默斯接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說：「他們正在破壞我們的經濟，把澳洲這裡一些受雇者和勞工的生活變得更艱難。」

「顯然，我們希望看到那些措施被取消。談到要如何處理真正複雜、且隨著時間變得愈來愈複雜的關係時，那會是個很好的開始。」

李克強本週稍早向剛上任的澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）道賀，這是至少兩年來雙方高層最重要的一次接觸。

根據中國官媒新華社23日的消息，李克強在信中說，中國準備好要與澳洲合作「總結過去，面向未來」，促進「全面戰略夥伴關係」。艾班尼斯則表示，澳洲會「適當」回應。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1110525

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