索羅門證實王毅將訪 美澳關切中對南太平洋意圖

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）今天表示，中國外交部長王毅本週將赴索羅門群島進行「里程碑」訪問。在此之前，索中兩國於上個月簽署一項廣泛的安全協議。

王毅此行正值美國與澳洲高度關切中國在南太平洋的意圖。

索羅門群島政府今天發布聲明，證實中方將到訪。澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在今天宣誓就職。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，中國外長將率領近20人代表團進行為期一天的訪問，將成為兩國關係的里程碑。

蘇嘉瓦瑞說，他期待與北京這個「我們歷史上非常關鍵時刻的重要發展夥伴」，進行富有成效的往來。

聲明指出，中國外長將與索羅門簽署「多項」協議；但未提到安全條約。

根據稍早一份外流的索中安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島的措施。索羅門群島距離澳洲不到2000公里。

王毅將在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）會見索國總理，並與索國外長馬內列（Jeremiah Manele）舉行聯合記者會。

聲明並未提及王毅到訪的確切日期，只說預計在「本週稍晚」。

中國外長將訪索羅門群島消息曝光之際，正值美國、日本、澳洲與印度今天在東京舉行「四方安全對話」（Quad）峰會。這場峰會的目的是要對抗中國在區域內日益增加的經濟和軍事影響力。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110524