索羅門與中國簽安全協議 美澳日紐憂印太風險

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）美國、澳洲、日本、紐西蘭官員昨天在夏威夷召開會議，美國表示將與太平洋島國建立更密切夥伴關係外，4國官員也表達對索羅門群島與中國簽署雙邊安全合作框架協議與對印太地區風險的擔憂。

美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）、國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）昨天在夏威夷與來自澳洲、日本與紐西蘭官員就太平洋島國發展舉行會議。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，4國官員重申對太平洋島國持久與共同承諾。美國決心加強在該區域的參與，以因應從海上安全、經濟發展到氣候變遷與COVID-19疫情的21世紀挑戰，同時與太平洋島國建立更密切夥伴關係，包括透過太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum），以及與歐洲在內的區域內外理念相近國家共同合作。

4國與會官員也表達對索羅門群島與中華人民共和國簽署安全合作框架協議，以及這份協議對自由開放印太地區嚴重風險的擔憂。

白宮國安會表示，昨天的會議是美國與印太地區盟友與合作夥伴定期與廣泛協商的一部分，也是美方訪團出訪索羅門群島、斐濟和巴布亞紐幾內亞的一站。

中國外交部發言人汪文斌在19日外交部例行記者會上表示，經中索兩國政府批准，近日中國國務委員兼外交部長王毅和索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署中索政府間安全合作框架協議。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）昨天表示，澳洲政府對索中安全協議的簽訂「深感失望」，並將繼續設法進一步釐清協議內容。她透過聲明稱：「我們擔心協議制定過程缺乏透明度，並注意到這份協議可能破壞區域穩定。」（編輯：韋樞）1110420