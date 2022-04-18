索中安全協議引憂 美高階官員本週訪索羅門群島

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）索羅門群島擬與中國簽訂安全協議引發關注。白宮今天表示，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員這週將訪問索羅門群島。

白宮國家安全會議發布聲明，康貝爾與主管東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）將率領也包括國防部和美國國際開發總署（USAID）官員的訪團出訪，目的地包括索羅門群島、斐濟和巴布亞紐幾內亞。

聲明並未寫明出訪日期，但表示「訪團將拜會高層政府官員，確保我們的夥伴關係讓太平洋島嶼和印太地區獲致繁榮、安全與和平」。

訪團也將停留夏威夷，「在美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）向高階軍官及地區夥伴諮詢意見」。

美國於2月宣布將在索羅門群島開設使館。拜登政府試圖在亞太地區付出更多外交與安全資源，與在這塊區域擴大影響力的中國相抗衡。

索羅門群島於3月表示將與中國建立夥伴關係，以對抗安全威脅並確保安全投資環境。這將使中國朝美國盟友澳洲和紐西蘭數十年來視為自家「後院」的區域邁進一大步。

但在遭到區域各方反對後，索國表示將不會允許中國在索羅門群島設立軍事基地。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）先前表示，中國希望在太平洋島嶼找到軍事立足點，包括在巴布亞紐幾內亞設立「軍事港口」。

中國在2018年提出要替巴紐重建海軍基地，但巴紐選擇由澳洲協助重建。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110418