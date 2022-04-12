中索安全條約掀憂 澳洲高層出訪索羅門群島

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲太平洋事務部長賽索嘉今天出訪索羅門群島，原因是西方盟國擔心一項有爭議的中國與索羅門安全協議，將允許中國在南太平洋建立軍事據點。

澳洲太平洋事務部證實，部長賽索嘉（Zed Seselja）將出訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）。

賽索嘉透過聲明宣布：「雙方討論議題將包括擬議中的索羅門群島-中國安全協議。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的發言人告訴法新社，總理「很願意在荷尼阿拉與澳洲部長會面」。

澳洲情報首長上週也曾在荷尼阿拉與索羅門官員就中索安全條約進行磋商。

索羅門群島自2019年與台灣斷交、改與中國建交以來，美國與澳洲等西方國家的擔憂與日俱增。這項隱憂在上月索羅門與中國的安全條約草案曝光後進一步升高，因中國將憑藉這份協議，在一個接近澳洲、紐西蘭和夏威夷的南太平洋地區立足，造就北京實力的延伸發展。

這份尚未簽訂的條約，將替中國在索羅門群島部署軍力鋪路。條約同時載明，在索羅門群島靠岸的中國海軍船艦將一律由中國維安人員負責看守。

蘇嘉瓦瑞先前則澄清，他的政府「並無任何意圖…要求中國在索羅門群島建立軍事基地。」（譯者：施施/核稿：劉學源）1110412