中國否認擬於索羅門群島建軍事基地 學者疑北京撒謊

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（中央社記者丘德真雪梨12日專電）索羅門群島擬與中國簽訂安全協議引發關注。雖然中國否認擬於索國興建軍事基地；但有澳洲智庫學者認為，中國正在對索國重施當年隱瞞於非洲吉布地建立軍事基地的故技。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防、戰略與安全計畫主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）昨天在智庫網站發表文章，指中國否認擬於索羅門群島興建軍事基地的說法並不值得採信。

休布瑞吉提醒，中國外交部當年淡化吉布地（Djibouti）有關計畫的說辭，對比中國現在否認擬於索國建軍事基地的姿態，兩者雷同。

休布瑞吉說，外界2014年起關注中國可能在非洲建立軍事基地，緣於2014年2月中國與吉布地簽訂雙邊安全協議；當時吉布地政府公開表示，港口將會開放中國海軍使用。不過，中國政府隨後多次淡化擬於當地建立軍事基地的說法。

休布瑞吉舉例，中國外交部發言人華春瑩2015年5月11日記者會上，當問及中國是否擬於布吉地建立軍事基地時，她未明確回應，僅說：「我們注意到有關報導。中吉兩國傳統友好。近年來，兩國友好合作關係不斷發展，雙方開展各領域的務實合作。需要說明的是，維護地區和平穩定符合各國利益，也是中吉兩國和世界各國的共同願望，中方願意也應當為此做出更多貢獻。」

休布瑞吉提到，中國外交部發言人洪磊2015年11月26日記者會上，當問及中國是否擬於吉布地建立軍事基地時，洪磊僅表示，中、吉兩國正在協商，討論建設供人民解放軍後勤物流使用的「保障設施」。洪磊又指這是「對中國軍隊有效履行國際義務，維護國際和地區和平與穩定，具有積極意義」。

隨後洪磊於2016年1月21日記者會上重申，中國擬在吉布地興建相關設施的性質是明確的，就是為中國在亞丁灣、索馬利亞的護航編隊提供後勤保障。洪磊說：「中吉就建設保障設施進行協商並達成共識，這有利於中國軍隊進一步執行好護航任務、為地區和平穩定作出新貢獻。」

休布瑞吉說，對照中國政府在2015和2016年的淡化態度，當中國人民解放軍駐吉布地保障基地於2017年啟用後，連官媒中國環球電視網（CGTN）於2017年8月1日的報導，也承認它是「中國第一個海外軍事基地」了。

休布瑞吉指出，需要注意的是對照中國針對吉布地和索國的相關說辭，兩者同樣都宣稱：有關安全協議是基於兩國主權國家之間的共識，而且同樣是有助解放軍就區域安全作出貢獻。

休布瑞吉提醒，待中、索兩國在簽訂有關安全協議後，人民解放軍將可按照北京的需要而直接伸手至索國。而中國的軍、警又是曾鎮壓香港和新疆抗爭的部隊；休布瑞吉相信，回顧中國軍、警對待國內人民的手法，足以判斷出日後中國軍、警將會如何地按照北京需要而對待索國民眾。

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休布瑞吉說，據民調研究公司APMI Partners最新調查結果顯示，索羅門群島受訪民眾91%希望自己的國家與自由民主國家加強外交關係，只有9%支持與中國加強外交關係。休布瑞吉警告，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）向中國靠攏的做法已對索國民眾和社會的自由造成危害。

路透社3月24日報導，索國擬與中國簽訂一份安全條約，允許中國武裝部隊在索國部署；這項消息引起國際輿論擔憂索、中軍事合作將會衝擊區域安全。中國駐索國大使館網站5日發布新聞稿表示，有關中國有意在索國興建軍事基地的報導為「少數別有用心的人散布此類假消息，完全是出于政治目的」。另外，蘇嘉瓦瑞辦公室於1日表示，索、中擬簽訂的安全條約內容並不包括中國在索國建立軍事基地。（編輯：郭中翰）1110412