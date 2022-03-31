索羅門和中國草簽安全協議 西方憂替中駐軍鋪路

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（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉31日綜合外電報導）索羅門群島今天表示，該國已經和北京草簽一項內容廣泛的安全協議，西方盟邦憂心這項協議將替中國在這個南太平洋島國建立首個軍事據點鋪路。

索羅門總理辦公室發表聲明稿表示：「索羅門群島和中華人民共和國官員今天草簽一項雙邊安全合作框架協議。」

這項協議仍有待兩國外長簽署。

法新社報導，上週外洩的協議草案內容，詳述了諸多措施，包括允許中國在這個太平洋島國進行安全和海軍部署。

其中一項提議是「中國可以根據其本身需求，並徵得索羅門群島同意，在索羅門群島進行船艦訪問，執行後勤補給，中途停留和中轉」。

這項協議也允許中國武警可以應索羅門群島要求，至索羅門群島維持「社會秩序」。

「中國部隊」也將獲准保護在索羅門群島的「中方人員和重大計畫」。

協議同時也載明，未經對方書面同意，任一方不得公開揭露這些任務。

長久以來，美國和澳洲擔心中國可能在南太平洋建立海軍基地，讓中國海軍將力量投射到中國國土外的遠處。

中國的任何軍事存在都可能迫使坎培拉和華府改變澳美在區域內的軍事態勢。

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澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）中將今天表示，中國和索羅門的協議將改變澳洲在太平洋的軍事行動計畫。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare） 29日在演說中表示，「我們無意要求中國在索羅門群島建立軍事基地」。他還說，其他國家聲稱「我們無力管理主權事務，我們覺得這是非常無禮」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110331