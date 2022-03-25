索羅門證實擬與中國簽安全條約 澳、紐關切

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（中央社雪梨/威靈頓25日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島與中國擬議中的一份安全條約草案在網路上曝光，並獲得索國政府證實後，澳洲和紐西蘭擔憂這一軍事合作可能衝擊區域安全。

索羅門群島（Solomon Islands）一位居民在網路上發布一份外洩的索中安全協議草案，他告訴路透社，文件來自一個警方消息來源。

這項安全條約若簽署，將成為中國在澳洲和紐西蘭數十年來一直視為「後院」地區所取得的重大進展。

索羅門群島政府隨後證實，索國「正在將其安全夥伴關係多樣化，包括與中國的關係」，並將與北京簽署多項協議，「以進一步為本地和外國投資創造一個穩定安全的環境」。

索羅門政府聲明表示：「要增進我們人民的生活品質，解決我國面臨的軟、硬安全威脅，有必要擴大夥伴關係。」

它還補充，與中國擬議中的安全相關安排，除了維護法治之外，也將涵蓋人道需求。

索羅門在最近的騷亂之後，需要重建經濟，將與中國簽署航空服務協議並增加貿易。

聲明稱，索羅門群島深化與中國關係的同時，2017年與澳洲簽署的安全協議將會持續。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，自索羅門與中國進行安全討論的消息被公開之後24小時內，他未與索國總理進行過交談。

莫里森今天稍早告訴記者，澳洲和紐西蘭是「太平洋大家庭」（Pacific family）的一部分，正在與索羅門舉行會談。

「有些人可能想尋求施加影響，尋求在本地區獲得某種控制權，我們都很清楚。」

索羅門群島一名官員24日告訴路透社，索國已和中國簽署一項警務協議，並將提交一份涵蓋軍事的更廣泛安全協議建議案，供索國內閣考慮。

這項與中國的安全協議，將與索羅門群島和澳洲之間的協議相似。與澳洲的協議允許部署武裝部隊。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，在索羅門群島建立中國軍事基地的任何舉動，都令人擔憂。

杜登告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們希望本地區和平與穩定。我們不希望有令人不安的影響，也不希望見到來自中國的壓力和脅迫持續出現。」

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）聲明表示，太平洋夥伴們採取行動時，應該保持透明。

她說：「簽訂這類協議是任何主權國家的權利，但傳聞中的這一協議，其發展可能破壞長期支撐太平洋地區安全穩定的現有機制和安排。」

美國上個月表示將在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）開設美國大使館，因為擔心中國正在尋求與索國建立軍事關係。

美國駐巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）大使館援引其荷尼阿拉辦事處主任柯繆（Russ Comeau）24日向索國傳達的訊息：「美國一直在推進夥伴關係，而不是對抗；是繁榮而不是依賴；是安全而不是主宰；是機會而不是威脅。」

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）告訴澳洲廣播電台（ABC Radio），索羅門群島與中國擬議中的協議是「我們數十年來所見過最重大的安全發展之一，這項協議對澳洲國家安全利益很不利。」

位在澳洲東北2000公里的索羅門群島於2019年與台灣斷交，轉而承認北京，顯示中國在太平洋地區影響力日增。

澳洲和中國在太平洋地區的競爭加劇，雙方都在提升對當地的援助。澳洲已向該地區提供20億澳元基礎設施融資，並為海底電纜提供資金，以阻止中國電信公司華為競標。

安全草案洩露前一天，澳洲才承諾索羅門群島，將再提供2100萬澳元（1580萬美元）援助，並為其建造兩個碼頭。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110325