中國外交部：與索羅門群島安全合作 符合國際法

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（中央社台北25日電）索羅門群島與中國簽署警政協議，引發國際擔憂是否會提升為軍事合作。中國外交部今天回應稱，中國、索羅門作為兩個主權獨立國家，開展正常的執法和安全合作，符合國際法和國際慣例。

據澎湃新聞報導，中國外交部25日下午召開例行記者會，有記者提問，中國和索羅門群島之間的警務和安全領域合作引發了澳洲方面的擔憂。中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌表示，中國外交部已經多次就中索警務和安全領域合作闡明立場。去年11月，索羅門群島爆發嚴重「社會騷亂」，民眾生命和財產安全受到巨大威脅。中方堅定支持索羅門政府止暴治亂，維護穩定，向索方提供了多批警用物資援助，並派出臨時警務顧問組赴索羅門開展培訓，幫助索羅門警方加強自身能力建設，受到索羅門政府和社會各界廣泛讚譽。

汪文斌強調，中索作為兩個主權獨立國家，在平等相待、互利共贏基礎上開展「正常的執法和安全合作」，符合國際法和國際慣例，有利於維護社會秩序，有利於促進地區和平穩定，有利於增進中索以及地區各國的共同利益。

索羅門群島2018年與澳洲簽署雙邊安全協議，內容涵蓋警力和武裝部隊部署。

索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）去年11月爆發民眾示威動亂，部分與索羅門當局2019年與台灣斷交、中國建交後引發的不滿情緒有關。當時澳洲也有在索國政府請求下，派遣警力前往維護秩序。

路透社今天引述索羅門官員指出，索羅門已與中國簽署一份警政協議，並將向內閣送交提案，考慮與中國簽訂包含軍事的更廣泛安全協議。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110325