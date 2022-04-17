索中安全協議引憂 澳：會繼續與索羅門群島合作

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，澳洲將繼續在安全議題方面與索羅門群島（Solomons Islands）合作，即便這個太平洋島國先前已與中國草簽澳洲反對的安全協議。

索羅門群島與中國草簽的安全協議細節尚未曝光；坎培拉擔心，此份協議會讓中國在距離澳洲不到2000公里的索羅門群島駐軍。

儘管澳洲大選在即，現在的政府處於看守模式，澳洲一位部長本週與索羅門總理總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在索國首都荷尼阿拉（Honiara）會面，請他不要簽訂上述協議。

澳洲廣播公司（ABC）記者詢問潘恩，如果中索簽訂協議，澳洲是否會繼續在安全議題上與索羅門群島合作，潘恩回答說：「會，我絕對這樣認為，太平洋夥伴們也是這樣想。」

潘恩說：「也有人擔心這份協議缺乏透明度。」

她說，蘇嘉瓦瑞最近保證說，就算索羅門和中國簽訂協議，中國也不會在索羅門設立軍事基地。

中國與索羅門群島官員已經草簽這項安全協議，尚未正式簽署，但澳洲、紐西蘭、美國與部分太平洋島國都批評此舉是破壞區域穩定。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110417