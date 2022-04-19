索羅門中國正式簽安全協議 北京稱不針對第三方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京19日電）中國外交部發言人汪文斌證實中國已經和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，他稱此內容促進索國「社會穩定和長治久安」，並指協議不針對任何第三方。

澎湃新聞報導，汪文斌在今天外交部例行記者會上說，經中索兩國政府批准，近日中國國務委員兼外交部長王毅和索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中索政府間安全合作框架協議。

他強調4點：第一，中索安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作。

第二，中索安全合作的原則是平等互利，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，「致力於幫助索方加強維護本國安全的能力建設」。

第三，中索安全合作的宗旨是促進索羅門群島社會穩定和長治久安，「符合索羅門群島和南太地區的共同利益」。

第四，中索安全合作方式是「公開透明、開放包容」的，不針對任何第三方。中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。

索羅門群島於3月表示將與中國建立夥伴關係，以對抗安全威脅並確保安全投資環境。但澳洲、紐西蘭、美國與部分太平洋島國都批評此舉是破壞區域穩定。在遭到區域各方反對後，索國表示將不會允許中國在索羅門群島設立軍事基地。

白宮18日表示，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員這週將訪問索羅門群島。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年4月2日，中國駐索羅門大使館發言人解釋兩國為何要簽署安全協議時說，去年11月，索國首都爆發騷亂，造成巨大經濟損失和嚴重社會恐慌。索國政府積極推動對外安全合作多元化，決定擴大和深化與中國、巴布亞紐幾內亞、斐濟等國安全夥伴關係。他並否認中國將在索羅門群島建立軍事基地。

2021年11月底，索羅門群島爆發大規模反政府示威行動，涉及部分民眾對於和中國建交不滿，暴亂歷經3天才平息。（編輯：呂佳蓉）1110419