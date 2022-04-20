中國與索羅門群島簽安全協議 美日紐澳同表憂心

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）白宮今天透過聲明表示，美國、日本、紐西蘭與澳洲都對中國與索羅門群島間的一份安全協議感到擔憂。

中國外交部發言人在19日外交部例行記者會上說，經中索兩國政府批准，近日中國國務委員兼外交部長王毅和索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中索政府間安全合作框架協議。

這加深美國及盟邦澳洲和紐西蘭對中國在太平洋島國影響力日增的關切，這個地區是美澳紐的傳統勢力範圍。

美方對這項協議缺乏透明度感到憂慮，並稱這是中國提供他國的「可疑」交易模式之一。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）說：「4國代表官員也表達對索羅門群島與中國間合作框架協議，及對自由、開放的印太地區所構成嚴重風險的憂心。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110420