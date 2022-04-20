中索簽安全協議 澳洲工黨批坎培拉嚴重外交失誤

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（中央社記者丘德真雪梨20日專電）對於坎培拉當局未能阻止中國和索羅門群島簽訂安全協議，澳洲在野黨工黨外交事務發言人黃英賢認為是澳洲近80年來最重大外交失誤，這項協議將使印太地區及澳洲面對更嚴重的安全風險。

中國外交部發言人汪文斌昨天證實，中國和索羅門群島（Solomon Islands ）已正式簽訂雙邊安全合作框架協議。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，黃英賢（Penny Wong）表示，自由黨國家黨聯盟所領導的澳洲政府未能阻止中索簽訂安全協議，是二戰後澳洲有關太平洋地區最嚴重的外交政策失誤。

黃英賢指出，索國距離澳洲昆士蘭州（Queensland）凱恩斯（Cairns）僅1600公里，隨著索國與中國簽訂安全協議，將會對澳洲帶來重大安全風險。她批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）竟然眼睜睜讓這種情況發生。

黃英賢提到，早在去年就已經有人提出警告，指中索擬簽訂安全協議，但莫里森當時卻未予理會。莫里森應該早就要親自介入，以阻止這項安全協議的簽訂。

ABC於3月報導，索國在野黨索羅門群島民主黨（Solomon Islands Democratic Party）領袖瓦爾（Matthew Wale）表示，他早在2021年8月就已經向多位澳洲政府官員提出警告，指中索擬簽訂安全協議，不過澳洲政府並未理會。對此，他感到「極度失望」。

黃英賢今天向ABC指出，維護印太地區安全是澳洲政府的首要任務，但莫里森卻忽略這一點。她又批評，因應中索簽訂安全協議一事，澳洲政府到了最後關頭才派出「小官」前往索國表示關切。

ABC於4月13日報導，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）當天於索國首都荷尼阿拉（Honiara）與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，試圖勸阻蘇嘉瓦瑞不要與中國簽訂安全協議。

據ABC於4月7日報導，澳洲祕密情報局（Australian Secret Intelligence Service，ASIS）局長席孟（Paul Symon）及國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）4月6日於荷尼阿拉與蘇嘉瓦瑞會面。過程中，席孟及席瑞爾向蘇嘉瓦瑞表達澳洲政府對於中索安全協議的擔憂。

據澳洲人報（The Australian）網站今天報導，澳洲工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）呼應黃英賢對澳洲政府的批評，指政府針對中索安全協議一事無所作為。他又批評澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）並未親自前往索國勸阻蘇嘉瓦瑞。

ABC今天報導提到，潘恩反駁黃英賢的言論，並認為黃英賢指澳洲政府未能及時作為的說法並不公平。潘恩也指出，索國是一個主權獨立的國家，是這個國家自己決定與中國簽訂安全協議的。（編輯：陳惠珍）1110420