索羅門與中國簽安全協議 美國務院痛批缺乏透明度

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）針對索羅門群島與中國簽署安全協議，美國國務院官員今天痛批，這項協議缺乏透明度。索羅門總理蘇嘉瓦瑞則保證，這項協議不會危害區域和平。

中國政府是在19日宣布與索羅門群島簽署安全協議，遭到美國及澳洲反對，兩國憂心這項協議恐使中國在南太平洋獲得軍事立足點。這項協議的文本尚未公開，美國高階代表團定於本週造訪索羅門群島，促請該國不要簽此協議。

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美國國務院官員告訴法新社：「我們對這項協議缺乏透明度和不明確的性質感到擔憂，（中國）向來提出虛幻、模糊的協議，在漁業、資源管理、發展援助及當前安全實務方面幾乎沒有區域磋商，這次協議符合（中國）過往模式。」

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天告訴國會：「他要求我們的所有鄰國、朋友及夥伴，尊重索羅門群島的主權利益，這是基於我們的保證，此項決定不會產生負面影響，或是破壞我們區域的和平與和諧。」（譯者：陳正健）1110421