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索中安全協議
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索中安全協議1/18

澳洲專家：中國可能在索羅門速建軍事設施

2022/4/21 10:11（4/21 10:38 更新）
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澳洲智庫學者警告，中國將會在短期內派遣解放軍前往索羅門群島。（中央社製圖）
澳洲智庫學者警告，中國將會在短期內派遣解放軍前往索羅門群島。（中央社製圖）
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（中央社記者丘德真雪梨21日專電）隨著中國與索羅門群島簽訂安全協議，澳洲智庫學者警告中國將會在短期內派遣解放軍前往索國；解放軍甚至可能短期內就在索國開始興建軍事設施。

澳洲人報（The Australian）今天報導，智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，中國將會趁著索羅門群島

索羅門群島小檔案

  • 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里
  • 人口：約67萬
  • 語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種
  • 首都：荷尼阿拉
  • 與台灣關係：1983年建交、2019年斷交

資料來源：外交部

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仍然是由親中勢力執政時，盡速派遣解放軍前往索國，以便在索國取得「實體據點」。

麥葛瑞格認為，中國解放軍有意落腳索國並建造營舍；解放軍甚至會以建造海軍補給加油設備為由，興建小型碼頭。

他說，解放軍一旦與索國達成租用當地土地或相關設施的協議後，解放軍就不太可能會離開索國。接著待情況許可時，解放軍勢將進一步擴大在索國的部署。

麥葛瑞格提醒，中國自2019年與索國建交後，以「非常快的速度」影響索國。就長遠而言，中國希望能夠和美國一樣，在太平洋地區擁有永久駐軍的據點。

澳洲人報與澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）網站今天同步刊登ASPI執行董事詹寧斯（Peter Jennings）的專文指出，解放軍可能於短期內在索國興建軍事設施，以便製造既成事實。

詹寧斯解釋，解放軍可以利用軍機或艦艇運載建材，然後以「物流補給」或「過境停留」的名義在索國停留，接著興建軍事設施。

他提醒，解放軍可能在澳洲5月21日大選結束之前，就在索國展開相關行動。

詹寧斯指出，澳洲政府目前的難題是該如何確保中國不會於索國興建軍事基地。他建議，在大選後的下一屆澳洲政府必須增加防衛和援助太平洋地區預算，以應付中國擴大干預介入太平洋事務。

澳洲廣播公司（ABC）4月1日報導，澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）認為不可按照中國片面承諾就相信解放軍不會在索國興建軍港。

他舉例說，中國國家主席習近平曾經向前美國總統歐巴馬承諾中國不會讓南中國海軍事化，但中國卻在南中國海20個不同地點設立軍事設施。（編輯：周永捷）1110421

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