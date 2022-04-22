澳索溝通受阻 坎培拉：中國買通索羅門群島政客[影]

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（中央社記者丘德真雪梨22日專電）澳洲國防部長杜登指中國買通索羅門群島政治人物，阻礙澳洲與索國溝通。澳洲總理莫里森同意杜登的觀點，莫里森亦批評中國影響印太地區的作法並未遵守外交規範。

中國與 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 簽訂安全協議持續成為澳洲輿論焦點。杜登（Petter Dutton）21日接受澳洲3AW電台訪問，當被問及中國是否藉著買通索國政治人物而達成簽訂安全協議時表示，他不宜公開透露相關情報細節，不過「我要指出一點，中國的處事方式和我們（澳洲）是非常不同的，我們不會行賄，但中國是絕對會的」。

杜登相信，透過買通其他國家的政治人物影響當地政治，是中國的慣常手法。他舉例指出，中國針對非洲多國所做的，就是採取同樣作法。

杜登認為，澳洲雖然向索國提供援助，但如果有索國政治人物依靠貪污斂財的話，會讓澳洲與索國的溝通受到阻礙。

3AW電台播出杜登的訪問後，莫里森（Scott Morrison）昨天也接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問，同樣被問及索國政客可能遭中國買通的問題，他回應同意杜登的觀點。

影片來源：Sky News Australia

莫里森指出，杜登的言論雖然「有點太過直白」，但「提出正確的論點」。

莫里森表示，杜登指出澳洲所要面對的中國是一個漠視既定規範，並且致力影響印太地區各國的專制國家。

莫里森解釋，有別於自由民主國家要求保持透明，中國有著不同的處事規範；中索安全協議是透過祕密的方式達成，並未公開接受檢視。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天刊登報導，一位不具名的前澳洲外交官指出，雖然沒有證據顯示中國買通索國政治人物，不過中國以金錢影響索國政治，則是「路人皆知」的事情。

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這名前澳洲外交官表示，金錢是影響索國政治決策的重大因素，這是眾所周知的事情。他提到，中國多家民營和國營企業與索國政治人物有交易，這是中國影響索國政治的切入點。

這名前澳洲外交官也解釋，中國主要透過兩種方式向索國政治人物送錢，包括透過一個由索國政府所操控的「行賄基金」（slush fund）輸送金錢；以及全額招待一些剛剛當選上任的索國議員前往中國旅行，讓他們飲酒作樂，而且也給他們零用錢，通常這些零用錢金額足以支付那些議員全家一年生活費用。（編輯：陳惠珍）1110422