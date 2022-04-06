坎培拉：澳洲面臨生存威脅 需極音速武器反制中國

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澳洲財政部長佛萊登柏格表示，澳洲擴大電子作戰戰力，並且在AUKUS協助下建造核動力潛艦和極音速武器，將有助澳洲應付印太地區的不確定情勢。（中央社製圖）

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（中央社記者丘德真雪梨6日專電）澳洲副總理喬伊斯指出，中國的極音速飛彈已對澳洲造成生存威脅，因此澳洲必須保持優勢並配合AUKUS維護國家安全。財長佛萊登柏格則指澳洲致力發展的極音速武器性能，將更勝中俄同類型武器。

據澳洲人報（The Australian）今天報導，喬伊斯（Barnaby Joyce）指中國已經成功發射極音速飛彈繞行地球，精準度是在數十英里範圍之內。

據英國金融時報（Financial Times）2021年10月報導，中國於2021年8月試射一枚可裝載核武的極音速飛彈，擊中位置與目標距離大約24英里（約39公里）。

澳洲人報引述喬伊斯指出，中國的極音速飛彈若裝上核彈頭，由於殺傷力大，即使有著數十英里的誤差，其實就等於是擊中目標。

喬伊斯提醒，從中國發射的極音速飛彈只需14分鐘就可擊中澳洲第一大城雪梨，對澳洲造成生存威脅。

喬伊斯強調，澳洲必須保持優勢，並配合AUKUS（英美澳三方安全聯盟）維護澳洲國家安全，對澳洲來說非常重要。

澳聯社（Australian Associated Press）今天報導，財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，澳洲擴大電子作戰戰力，並且在AUKUS協助下建造核動力潛艦和 極音速武器 極音速武器小百科 利用極音速飛行原理製成，構想最早在第二次世界大戰由德國科學家桑格爾提出。

冷戰後彈道飛彈成為主流，80年代反導技術開始發展，才讓極音速武器再次受囑，到2010年後更因技術逐漸成熟成為討論焦點。

最大優勢是飛行速度極快，可讓反導彈攔截系統失效，但有理論認為光速雷射可攔下極音速武器。

另一優勢在具有超高速動能，不需搭載火藥彈頭就能對目標造成毀滅性攻擊。

分為滑翔飛行器（Hypersonic Glide Vehicle，HGV）和巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM）2類。研製國家包含美國、俄羅斯、中國與印度。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 ，將有助澳洲應付印太地區的不確定情勢。

佛萊登柏格指澳洲致力發展極音速武器，並不只是追趕中國和俄羅斯的腳步而已，澳洲的極音速武器將會採用最新技術，而非如中國和俄羅斯採用大約10年前的技術。

佛萊登柏格坦承，澳洲雖然獲得英、美協助發展極音速武器，但目前仍不清楚何時可以投入服役。（編輯：陳惠珍）1110406