中國研發極音速武器 30馬赫風洞2022年啟用

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（中央社台北21日電）俄製極音速飛彈命中烏克蘭軍火庫震撼全球，中國也積極研發這款武器，除了在東南沿海部署射程涵蓋台灣的極音速飛彈東風17，可測試速度達30馬赫飛行器的風洞JF-22預定將在今年啟用。

根據美國國會研究服務處（CRS）17日發表有關分析極音速武器的報告，極音速（hypersonic，又稱之為超高音速）武器是指速度至少5馬赫（Mach）的導向武器。

近年來美國致力研發由火箭載運攻擊目標物的極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle），還有藉由高速、吸氣式引擎（air-breathing engine）推進的極音速巡弋飛彈。

德國之聲（DW）報導，包括中國、美國與俄羅斯等5國均致力於鑽研極音速技術的軍事用途。

報告說，詹氏防衛週刊（Jane's Defense Weekly）指出，研發極音速武器中國不惜砸巨資闢建地面測試設施，像是中國空氣動力研究與發展中心即宣稱有18個風洞。

另已知中國航天空氣動力技術研究院至少有3個極音速風洞FD-02、FD-03與FD-07，速度分別可達8、10與12馬赫，中國其他的極音速風洞還有速度介於5至9馬赫的JF-12，還有速度介於10至15馬赫的FD-21。

另有報導指出，速度可達30馬赫的風洞JF-22將在今年完工，並且已知中國一直在酒泉與太原衛星發射中心測試極音速武器。

北京卡內基-清華全球政策中心學者趙通表示：「多數專家認為，（中國）把極音速技術的發展視為當務之急的最重要原因在於，亟需反制美軍日益精良的軍事科技而引發的特定安全威脅」。像是美國建置的飛彈防禦系統等。

報告指出，值得注意的是，就像俄羅斯，中國致力於極音速武器的研發凸顯北京當局的擔憂，也就是美國研發的極音速武器，可使美國對中國的核武庫及周邊的基礎設施執行先發制人與斬首攻擊。且美國部署的飛彈防禦系統，可能會抑制中國對美國採取報復性還擊的能力。

川普主政時期的國防部長艾思柏（Mark Esper）2019年 8月訪亞洲時曾表示，美國擬在亞太地區部署中程飛彈，而且速度越快越好，以因應日益複雜的情勢，此舉顯然針對中國日增的飛彈威脅。

之後拜登政府則是在2021年提出「太平洋嚇阻倡議」，責成國防部部署長程武器，並增加重要前線基地的飛彈防禦體系等，以強化駐紮西太平洋的美軍嚇阻中國。

CRS報告另指出，共軍多次成功試射目前已完成部署的東風17超高音速飛彈，這是專門為發射極音速滑翔載具而設計的中程彈道飛彈。美國的情報顯示，東風17的射程約1000至1500英里（約1610至2415公里）。

東風17於2019年中共建政70週年閱兵典禮首度展示，根據南華早報（SCMP）2020年10月間報導，共軍已在東南沿海部署東風17，並逐漸取代原先的東風11、東風15飛彈。

不僅如此，美國CRS的報告還說，2021年8月，北京曾秘密試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，並且由長征火箭執行這次發射任務。

同時，為支援海軍執行反介入／區域拒止（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）作戰任務，以嚇阻美國干預針對台灣及中國近海區域或其他事態而爆發的軍事衝突。若干分析人士相信，共軍可能打算把東風21與26飛彈配備搭載傳統武器的極音速滑翔載具，並指解放軍已試射東風41洲際彈道飛彈。

CRS報告說，由於俄羅斯和中國在極音速武器的超前，且中俄兩國正從事多項極音速武器的方案，包括可能部署配備核彈頭的極音速滑翔載具等，因此這款武器引起美國國防部與國會日益關注。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110321