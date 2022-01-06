北韓證實試射極音速飛彈 稱成功命中目標

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（中央社首爾6日綜合外電報導）北韓國家通訊社今天報導，北韓本週試射一枚極音速飛彈，成功命中目標。在非核化會談陷入僵局的情況下，北韓尋求發展新的軍事能力，這是北韓第2次試射極音速飛彈。

路透社報導，這是北韓自去年10月以來的首次試射，東亞數個國家的軍方昨天偵測到發射行動，美國、南韓、日本等國政府紛紛發表聲明批評。

北韓去年9月首度試射極音速飛彈，加入由軍事大國領銜，部署先進武器系統的競賽。

不像彈道飛彈是飛到外太空，再以陡峭的軌跡返回，極音速武器是飛向高度較低的目標，速度可達音速5倍以上，相當於每小時6200公里。

（中央社製圖）

北韓中央通信社（KCNA）的報導提及：「極音速飛彈連續幾次試射成功，具有戰略意義，因為那加速了國家戰略武裝部隊現代化的任務。」

北韓中央通信社、勞動新聞報導，在昨天的試射中，「極音速滑翔彈頭」從火箭推進器上脫離，橫向移動了120公里，之後「精準命中」700公里外的目標。

北韓中央通信社補充道，這次試射也驗證飛行控制等組件的性能及在冬天運作的能力。

北韓中央通信社說，這枚飛彈展示了結合極音速滑翔和強大橫向移動的能力。

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分析家已表示，雖然自2017年起，北韓就沒有試射核彈或長程洲際彈道飛彈，但該國近年來開發並試射一系列更具機動性的飛彈和彈頭，其目的可能是要突破南韓、美國的飛彈防禦系統。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的資深研究員潘達（Ankit Panda）說：「在我的印象中，北韓在因應飛彈防禦系統上，已將極音速飛彈視為可能有效的方式。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110106