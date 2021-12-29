美中軍備競賽升級 研發極音速飛彈成較勁新戰場

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國頂尖的國防工業承包商正在爭奪數十億美元的合約，這些商機與國家安全領域的下一個重大技術重點息息相關：極音速武器。

由於美國擔心會落後於俄羅斯和中國，軍方重新對極音速飛彈產生興趣，這為可以持續數十年帶來豐厚利潤的合約打開了大門。隨著美國總統拜登政府控制整體國防開支，這可能為尋求利用成長領域獲利的製造商帶來一場及時雨。

彭博報導，國防工業正在為美國陸軍、海軍和空軍開發一系列極音速武器，目的是能夠從飛機、潛艦和卡車上進行發射。洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）在旨在最快交付飛彈原型的關鍵項目中處於領先地位，一款新飛彈的飛行試驗訂於明年上半年進行。

雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）和諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）也尋求在這種飛行速度超過音速5倍飛彈的市場上站穩腳跟。

洛克希德馬丁飛彈和火控部門空中優勢和打擊武器副總裁皮特曼（Jay Pitman）說：「這一切都是為了確保我們在極音速武器方面擁有越來越多的能力和更高能力等級，這將增強我們能夠提供的戰略威懾力。」

五角大廈官員最近估計，未來幾年內，僅陸軍和海軍共享一種通用飛彈的計畫，就可能為這兩個軍種共增加285億美元的預算。

但批評者質疑新型軍事裝備的價格、技術可行性和戰場實用性。非營利機構憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）對極音速武器性能優於現有彈道飛彈的說法表示懷疑，並警告這將引發破壞全球穩定的軍備競賽。

戰略對手對極音速武器的追求，在某些方面喚起了冷戰的緊張局勢，當時人們普遍擔心美蘇之間的衝突，可能透過核飛彈導致全球毀滅。對於國防工業承包商來說，當時也是一個有利可圖的時代。

但是，極音速武器將造成全球權力均勢多大改變，仍然是個有待辯論的問題。根據無黨派的國會研究處（Congressional Research Service），一些觀察家認為，極音速武器的高速和不可預測的飛行路徑可能導致誤判，從而可能使衝突升級。

該組織表示，有些人則認為極音速武器對改變美國、俄國和中國之間的動態，幾乎沒有作用，因為這些國家已經擁有足夠的核飛彈來壓倒敵人的防禦。

以每小時6100公里的速度飛行，並不是什麼新鮮事，彈道飛彈從太空重新進入地球大氣層時，就超過這個速度。但是，這些下一代武器的設計讓它們在那種速度時仍具有高度機動性，與沿著可預測弧線飛行的彈道飛彈相比，這些武器更能躲開傳統防禦系統。

美國數十年來一直在研究極音速武器，但隨著對該科技的興趣飆升，近年來支出激增。美軍參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）10月接受彭博訪問時曾表示，中國最近進行的一次極音速飛彈試驗，對美國來說接近當年蘇聯發射史普尼克衛星（Sputnik）時所造成的衝擊，因而使這個話題成為焦點。

洛克希德馬丁負責極音速打擊計畫（Hypersonic Strike Programs）的太空系統部門副總裁謝爾夫（Eric Scherff）表示，公司計劃於2022年上半年進行首次飛行測試，首批極音速飛彈有望在2023財政年度的年底交付給陸軍。

洛克希德馬丁執行長泰克萊特（Jim Taiclet）10月告訴分析師，公司正在為美國開發6項極音速項目，可能會於2023到2026年之間投入生產。

代理財務長莫拉德（John Mollard）在同一場電話會議中表示，假設關鍵項目投入生產，與極音速武器相關的年營收應從目前的15億美元增至2026年的30億美元。

五角大廈的快速發展努力也遇到了一些挫折，洛克希德馬丁正在為空軍開發的空射極音速武器，自4月以來未能通過3項測試，最近一次測試是在12月15日。

儘管這種新一代裝備聽起來很高科技，但它可能只是前奏，因為承包商的祕密研發行動暗示他們下一步追求的可能是光速。

雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles & Defense）總裁克里莫（Wesley Kremer）說：「極音速技術是我們走向最終目標的自然演化過程，那個目標是光速武器。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1101229