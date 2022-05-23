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艾班尼斯：澳洲與中國雙邊關係將會依舊艱困

2022/5/23 11:11（5/23 11:49 更新）
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澳洲新任總理艾班尼斯23日表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」。（圖取自facebook.com/AlboMP）
澳洲新任總理艾班尼斯23日表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」。（圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）明天將啟程前往東京與美國、日本、印度領袖展開四方安全對話（Quad），他在今天表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」。

路透社報導，艾班尼斯宣誓成為澳洲第31位總理後，他在記者會上表示：「改變的是中國，不是澳洲。澳洲永遠捍衛我們的價值觀，我所領導的政府將會這麼做。」

澳洲與中國這個最大貿易夥伴在貿易、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源以及澳洲指控外國干預等議題上發生衝突後，兩國關係目前處於低點。

澳洲21日的聯邦大選計票作業仍未結束，內閣也還未敲定，艾班尼斯已先宣誓就任總理，以便出席明天在東京召開的四方安全對話。

艾班尼斯表示他昨晚已與美國總統拜登（Joe Biden）通過話，很期待明天與他以及日本、印度領袖展開會談。艾班尼斯預計25日返回澳洲。

艾班尼斯在聲明中說，「這次訪問契合艾班尼斯政府眼中的澳洲外交政策三大支柱：澳美的同盟關係、澳洲與區域的接觸、以及澳洲對跨國論壇的支持。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110523

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