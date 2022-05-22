澳洲新總理出身寒微政壇登峰 鼓勵同胞勇於逐夢

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（中央社坎培拉22日綜合外電報導）澳洲總理當選人、勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）自幼家境清寒，靠單親媽媽用政府給的補助金撫養長大，出身寒微卻登上澳洲政壇頂峰，他以己例鼓勵澳洲人勇於逐夢。

生父為義大利人的艾班尼斯也是澳洲多元文化的英雄，曾形容自己是澳洲設立總理一職121年來，唯一一位「非盎格魯或凱爾特姓氏」（non-Anglo Celtic name）的總理候選人。

艾班尼斯發表勝利演說時，與即將出任外交部長的參議員黃英賢（Penny Wong）一起上台。黃的父親是馬來西亞華人，她母親則為歐洲裔澳洲人。

艾班尼斯說：「我認為這樣很好。一個非盎格魯凱爾特姓氏的人是眾議院領袖，而有著黃這個姓氏的人是參議院裡的政府領導人。」

澳洲一直因英國殖民者後代在國會中所占比例過高備受批評。自1970年代廢除種族主義政策以來，英國不再是澳洲移民的主要來源。澳洲多元文化人口大約一半出生在海外或父母在海外出生。華人和印度人正大量移入。

59歲的艾班尼斯至今仍以童年時綽號「艾波」（Albo）廣為人知。年幼時他在雪梨郊區坎普頓（Camperdown）所有權屬政府的社會住宅，由單親媽媽靠失能年金扶養長大。經濟狀況不佳的成長過程，從根本上塑造了這位領導勞工黨贏得2007年以來首次大選勝利的政治家。

艾班尼斯21日發表勝選演說時稱：「一個領殘障補助金單親媽媽的兒子，在坎普頓公共住房中長大，今晚能夠以澳洲總理身分站在你們面前，這充分說明我們國家的偉大。」

他又說：「每位父母都希望下一代比他們富足。我母親夢想我能有更好的生活。我希望我的人生旅程能激勵澳洲人去摘星圓夢。」

艾班尼斯年幼時是風氣保守的1960年代，他生在一個信奉天主教的澳洲工人階級家庭，為了避免他成長時面對「私生子」醜聞的困擾，他被告知義大利籍父親卡羅（Carlo Albanese）在歐洲與愛爾蘭裔澳洲籍母親艾樂利（Maryanne Ellery）結婚後不久，死於一場車禍。

他母親因罹患慢性類風濕性關節炎，領取政府殘障補助金。她在艾班尼斯14歲時才告訴他真相：他父親沒死，他的父母並未結婚。

根據艾班尼斯2016年發表的傳記「艾班尼斯：有話直說」（Albanese: Telling it Straight），1962年他母親一生唯一一次出國旅行時，遇到在遊輪上擔任服務人員的父親卡羅。她從亞洲到英國和歐洲大陸的7個月旅程返回雪梨時，已懷孕近4個月。

1963年3月2日，她生下這個獨生子時，與父母同住在雪梨內郊區坎普頓當地政府擁有的房子裡。

艾班尼斯因為對母親的忠誠且擔心傷害到她的感情，一直到2002年她去世後，才去尋找父親。

2009年，父子倆在義大利南部巴勒達（Barletta）父親家鄉開心團聚。那時艾班尼斯是以澳洲交通和基礎建設部長身分前往義大利參加會議。

艾班尼斯在勞工黨上次6年執政期間大多擔任部長，並在勞工黨於2013年大選落敗前的3個月出任副總理。

艾班尼斯的批評者認為他不適合擔任總理，並非因為他的出身寒微，而是他的左翼政治思想。

保守派政府稱，艾班尼斯將成為勞工黨自惠特林（Gough Whitlam）擔任總理以來，近50年來最左傾的澳洲領袖。

1975年，惠特林成為唯一一位被英國君主代表罷黜的澳洲總理，引發澳洲憲政危機。

在惠特林短暫而動蕩的3年執政期間，推出免費大學教育，從而讓經濟資源薄弱的艾班尼斯得以從雪梨大學畢業並取得經濟學學位。

艾班尼斯的支持者稱，儘管他來自勞工黨內部所謂社會主義左派，但他是個務實派，過去從政經驗證明他有能力應對黨內較保守的勢力。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110522