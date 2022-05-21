澳洲大選競爭激烈 反對黨強棒艾班尼斯是誰？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳洲總理莫里森的對手艾班尼斯（圖）是澳洲政壇資歷最久的人物之一，他曾承諾選民要「革新，而非革命」。（圖取自facebook.com/AlboMP）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉21日綜合外電報導）如果澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在今天舉行的大選中失利，他的對手艾班尼斯（Anthony Albanese）將組建澳洲近10年來第一個勞工黨（Labor）政府。

英國廣播公司（BBC）報導，艾班尼斯是澳洲政壇資歷最久的人物之一，他試圖取代保守派的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition），曾承諾選民要「革新，而非革命」。

艾班尼斯擔任在野黨黨魁的大部分時間，正好遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且被人質疑是否征服了選民。

但他也試圖拿莫里森處理疫情的方式及一些不得民心的觀感做文章。

莫里森政府曾為一些醜聞所苦，例如莫里森在2019年到2020年的野火危機期間遠赴夏威夷度假；此外，艾班尼斯還批評政府採購疫苗動作遲緩，生活成本上漲，薪水卻增加太慢。

同時，艾班尼斯採取人稱「小目標」的競選方式，即維持溫和的政策以避免遭受批評，讓壓力落在現任政府身上。

雖然澳洲上次選舉證明了民意調查並不可信，但目前數據顯示，艾班尼斯有些微機會勝出。

● 艾班尼斯是誰？

他以捍衛澳洲的免費醫療體系而為人所知。他也支持同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社群的權利，擁護共和政體，還是個死忠橄欖球迷。

59歲的艾班尼斯被暱稱為「艾波」（Albo），他成長於社會住宅，由單親媽媽靠失能年金扶養長大。他常提到，自己的成長經歷是他進步信仰的基礎。

艾班尼斯原以為父親在他出生前就逝世，但他青少年時期得知，母親其實是在歐洲旅行途中遇到一名已婚男子，並懷了孕，而這名男子很可能還在世。

30年後，他追查到自己生父的身分是卡羅‧艾班尼斯（Carlo Albanese），並飛往義大利與父親和他同父異母的手足見面。

艾班尼斯說，他的母親艾勒里（Maryanne Ellery）堅信兒子擁有她從未有過的機遇；在母親支持下，他成了家族裡第一個讀完高中並上大學的人。

艾班尼斯曾說，他投身公共事務的背後想法，是為了替自己的兒子奈森（Nathan）打造一個更好的世界。他2019年與結婚19年的妻子分開，後來與赫頓（Jodie Haydon）交往。

● 擔任國會議員25年

艾班尼斯21日投票完成。（圖取自facebook.com/AlboMP）

艾班尼斯很年輕就活躍於勞工黨，曾投身聯邦及州內政治，接著於1996年33歲時當選聯邦眾議員。

2007年，勞工黨在時任黨魁陸克文（Kevin Rudd）帶領下贏得政權，艾班尼斯被任命為基礎建設暨運輸部長。接下來，勞工黨於2010年改由吉拉德（Julia Gillard）擔任黨魁，在這段動盪期中，艾班尼斯仍然具有影響力。

陸克文於2013年重掌勞工黨並擔任總理時，艾班尼斯獲拔擢為副總理，但僅做了10週就因勞工黨輸掉一場選舉而下台。

於是艾班尼斯把目光投向黨魁一職。他在基層黨員之間頗受歡迎，但他的對手修頓（Bill Shorten）爭取到更多國會議員的支持，順利當上黨魁。

在修頓經歷2次選舉失利後，艾班尼斯才於2019年成為勞工黨領袖。

● 澳洲下一位總理？

艾班尼斯是勞工黨內左傾派系的主要意見領袖，但自從當上黨魁以來，他的立場更往中間靠攏。

艾班尼斯忠於自己的勞工黨根源，承諾要大筆投資，以改善澳洲的老人照護困境、復甦製造業、提供更便宜的托兒服務，並提升性別薪資平等。

勞工黨也承諾舉辦公投，來修憲設立國會顧問組織「向國會傳達原民之聲」（Indigenous Voice to Parliament），讓原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民也能參與和他們有關的決策。

但同時，艾班尼斯也強調自己「不是覺醒派」（not woke），意在爭取較保守的選民，這群人在2019年選舉拋棄了勞工黨。

「覺醒」（woke）一詞原指對社會不公不義現象保持警覺，尤其是種族歧視。但有媒體提到，近來這個詞出現貶義，用來批評部分人士視為過度的社會和種族正義運動。

這反映在艾班尼斯不再力挺更積極的氣候行動政策，同時在中國和國家安全議題上採用更強硬的言論。

他還支持一些有爭議的政策，例如遣返任何乘船到澳洲尋求庇護的人，但他過往曾公開反對過這項政策。

艾班尼斯的保守派批評者抓住這個立場轉變，給了他一個「騎牆艾波」的綽號。

艾班尼斯的外型近年也大有不同，他成功減重，換了穿衣風格，還說是2021年的一場車禍為他敲響了警鐘。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110521