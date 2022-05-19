澳洲大選民調顯示可能政黨輪替 媒體持保留態度

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（中央社記者丘德真雪梨19日專電）澳洲大選將於21日投票。民調顯示在野工黨（Labor）支持度領先執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）；但多家媒體持保留態度，認為民調結果未必會反映在最後的投票結果。

澳洲人報（The Australian）網站12日報導，該報委託民調機構「輿觀」（YouGov）訪問1萬9000名受訪者預則選情，結果顯示，工黨可望贏得80席。按照這項民調結果，工黨可能成為國會多數黨上台執政。

衛報（The Guardian）澳洲版18日公布民調，同樣看好工黨選情。該報對1600名受訪者意見調查結果顯示，48%民眾支持工黨，46%支持自由黨；同時，59%民眾預料工黨將會贏得這次大選。

澳洲是內閣制，任何政黨若能在聯邦眾議院的151席當中取得過半議席，就能上台執政；執政黨領導人將成為澳洲總理。也就是說，假如按照YouGov的預測，工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）將成為澳洲總理。

雖然工黨民調支持度領先，但現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的支持度比艾班尼斯高。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）委託Resolve Strategic對澳洲全國進行意見調查，18日公布最新數據顯示，40%受訪者認為莫里森是較理想的總理人選；只有36%認為艾班是較理想總理人選。

衛報澳洲版18日公布的民調也指出，40%民眾認為莫里森是較理想的總理人選；37%認為艾班是較理想總理人選；23%表示不知道。

由於澳洲是以眾議院多數黨決定總理人選，就算莫里森本人比艾班尼斯獲得更多民眾支持，但只要自由黨國家黨聯盟未能取得眾議院多數議席，莫里森就得下台。

政黨在眾議院席次多寡是決定選戰勝負的關鍵，在上次（2019年）大選中僅以些微差距險勝對手的議席─即「邊際席次」（marginal seats）所屬選區，就成為不同政黨搶票的所在。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站4月11日報導，自由黨國家黨聯盟在眾議院掌握的「邊際席次」共有22個；工黨有9個。

澳洲金融評論報網站4月10日報導指出，在眾議院掌握69席的工黨，若在這次大選中不丟失議席，又能夠從自由黨國家黨聯盟手中22個「邊際席次」中挖走7席，就足以取得上台執政所需的76席。

報導指出，自由黨國家黨聯盟目前在眾議院掌握76席；換言之，自由黨國家黨聯盟只要丟失1席，澳洲將很可能會陷入「懸峙國會」（Hung Parliament）狀態─即沒有任何政黨取得執政所需的76席。

據澳洲國會網站資料，雖然澳洲憲法未明文規定該如何處理「懸峙國會」的情況，但依照先例，在「懸峙國會」發生前（即大選前）的執政黨領導人，可以「看守」（caretaker）總理的身分留任；其所屬政黨可爭取與其他小黨或無黨藉議員合組聯合政府。

按照目前各項民調數據，澳洲出現「懸峙國會」的可能性偏低；而工黨上台執政的可能性較自由黨國家黨聯盟連任來得高。

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但澳洲多家媒體指出，民調結果未必會反映在最後的投票結果。「雪梨晨驅報」和墨爾本「世紀報」在18日的報導指出，雖然工黨支持度仍然領先，但隨著投票日臨近，自由黨國家黨的支持度已反彈上升。

澳洲廣播公司（ABC）4月5日、衛報澳洲版昨天（18日）以及澳洲金融評論報今天均在報導中指出，澳洲2019年大選時，自由黨國家黨聯盟和莫里森的民調數據一片看衰；相反地，工黨和時任工黨領導人修頓（Bill Shorten）在各項民調中一路領先；最後投票結果卻讓人跌破眼鏡，莫里森「奇蹟」地守住政權，成功連任。（編輯：馮昭）1110519