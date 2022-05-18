澳洲華裔國會議員候選人 竟與中國統戰部有瓜葛

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（中央社台北18日電）再過3天就是澳洲國會大選投票日，有關中國介入選舉的傳聞始終甚囂塵上，而訴求社會和諧的候選人、中文學校創辦人兼校長李復新，竟被披露曾身兼中國省級統戰部的官職。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，旅居坎培拉的李復新今年3月底宣布獨立參選澳洲參議院議員，政見包括力挺多元文化、教育和企業，而他因過去曾具中國省級統戰部的官銜而與北京當局過從甚密，這方面卻說不清楚。

報導說，往昔澳洲也曾發現，維多利亞州自由黨籍議員廖嬋娥與統戰部往來，但是像李復新這樣擔綱行政職的並不多見。

報導指出，查爾斯特大學（Charles Sturt University）教授漢密爾頓（Clive Hamilton）表示：「若他是成員，並且在統戰部組織裡有個職位，那麼他們的職責就是效力中國共產黨。」漢密爾頓曾發表著作，剖析中國政府如何在全球各地秘密扶植影響力。

報導說，漢密爾頓指出，李復新參選只圖在澳洲華人社區中建立個人聲望，獲得足夠票數的可能性很低。

報導指出，李復新上世紀90年代負笈來此在墨爾本的蒙納許大學（Monash University）攻讀教育學博士學位，而成為澳洲中文教學界的重要成員，並擔任中文教師聯合會主席。

報導說，但是他在中國統戰部機構擔任許多職位卻鮮為人知，澳廣發現，過去10年，李復新至少在中國6個省級的統戰機構擔任要職。

報導指出，2015年，他還獲選中國華僑國際文化交流促進會委員。根據組織章程，委員會成員只能由中國政府或大使館推薦而任命，2015年獲聘世界漢語教學會3位執委之一，這個單位由附屬中國政府的孔子學院監管。

對於曾與統戰部關係密切的過往被起底，報導說，李復新雖坦承確實如此，但已經「兩三年」沒有與統戰部聯繫，他也從未被要求從事任何不當活動。

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報導指出，李復新表示，他感到失望，澳洲每個公民無論文化背景、種族或膚色都具備憲法賦予的平等參選權利，但來自於中國的出身與疫情，以致他的競選舉步維艱並感到沮喪，堅稱中國政府並未資助他參選。

報導說，漢密爾頓指出，考慮投票給他的人應考慮他與中國統戰部的關係，並說：「李復新是澳洲公民，完全有權參選國會議員，但有投票權的選民得知道（他）與中共關係密切。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110518