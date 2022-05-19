澳洲大選在即 當局公布失業率創48年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲大選即將在21日登場，澳洲統計局今天公布4月失業率來到48年最低點，這對希望能繼續執政的總理莫里森（Scott Morrison）來說，不啻是一個好消息。

澳洲統計局表示，4月失業率降至3.85%，創下1974年以來最低水準。

執政的自由黨和國家黨聯合政府就業部長羅伯特（Stuart Robert.）表示：「目前就業中的澳洲人比以往任何時候都多。」

他並說：「即使面臨歐洲戰事等全球性衝擊，澳洲經濟仍具韌性，現在不是冒險把我們的經濟交給一個沒有計畫，遇事臨時拼湊的反對黨的時候。」

民調結果顯示，在目前勢均力敵的選戰中，保守派聯合政府的支持度僅稍微落後在野的工黨（Labor Party）。

然而調查顯示，生活支出不斷攀升是澳洲選民最關心的議題，而不是就業情況。

工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）在經濟方面的領導能力曾遭莫里森質疑，特別是在一個多月前，他在媒體詢問時不記得澳洲的失業數字。

澳洲統計局表示，澳洲經濟4月新增9萬2400個全職工作。這有助降低4月經季節調整後的失業率數字，略低於3月修正後的失業率3.93%。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110519