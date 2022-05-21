更多編輯台推薦新聞：
曾俊欣搶下法網會內賽門票 台灣男網史上第4人
運動

曾俊欣搶下法網會內賽門票 台灣男網史上第4人

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
射箭世界盃 黃逸柔陳界綸複合弓混雙摘金
首頁 / 國際
2022澳洲大選
新聞專題
2022澳洲大選1/11

澳洲大選投票開跑 最後民調顯示執政聯盟稍落後

2022/5/21 10:44（5/21 10:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖左為澳洲總理莫里森，圖右為工黨議員艾班尼斯。（左圖取自acebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）
圖左為澳洲總理莫里森，圖右為工黨議員艾班尼斯。（左圖取自acebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲聯邦大選今天登場，總理莫里森（Scott Morrison）爭取另一個3年任期，若成功勝選，保守派近10年執政將再延長，然而選前民調顯示他的執政聯盟輸給對手6個百分點。

這場選舉將決定由誰控制參眾兩院，以及誰能入主澳洲總理府。超過1700萬人登記投票，選舉日上午，多處投票站已出現排隊人龍。

法新社報導，澳洲自由黨（Liberal Party）的莫里森指控中間偏左的勞工黨（Labor）對手艾班尼斯（Anthony Albanese），說他預告勞工黨會勝選是「傲慢自大」。莫里森在選前最後一次向選民拉票時說：「你不能好高騖遠。」

莫里森承諾持續「強力」管理經濟，並警告說，艾班尼斯無法「管好金錢」，因此無法勝任總理一職。

艾班尼斯預測選情將「勢均力敵」，並承諾澳洲人民，在莫里森高度操弄的風格之後，會有「政治上的誠信」。

艾班尼斯在投票前夕表示，人們已經「受夠了」花言巧語的政治，他還矢言扭轉澳洲先前拒絕處理氣候變遷問題的態度。

最後兩場民調顯示，勞工黨的支持率領先以自由黨為首的執政聯盟6個百分點，但由於選情膠著，沒有一黨能確保直接獲勝。

根據澳洲選舉委員會資料，已有超過700萬人提前投票或郵寄選票。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110521

影片來源：FRANCE 24 English
延伸閱讀
澳洲大選將至 民調：4成民眾關切對中國政策澳洲華裔國會議員候選人 竟與中國統戰部有瓜葛索羅門中國簽安全協議掀波 成澳洲大選核心議題
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀