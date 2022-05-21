澳洲大選投票開跑 最後民調顯示執政聯盟稍落後
2022/5/21 10:44（5/21 10:54 更新）
圖左為澳洲總理莫里森，圖右為工黨議員艾班尼斯。（左圖取自acebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）
（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲聯邦大選今天登場，總理莫里森（Scott Morrison）爭取另一個3年任期，若成功勝選，保守派近10年執政將再延長，然而選前民調顯示他的執政聯盟輸給對手6個百分點。
這場選舉將決定由誰控制參眾兩院，以及誰能入主澳洲總理府。超過1700萬人登記投票，選舉日上午，多處投票站已出現排隊人龍。
法新社報導，澳洲自由黨（Liberal Party）的莫里森指控中間偏左的勞工黨（Labor）對手艾班尼斯（Anthony Albanese），說他預告勞工黨會勝選是「傲慢自大」。莫里森在選前最後一次向選民拉票時說：「你不能好高騖遠。」
莫里森承諾持續「強力」管理經濟，並警告說，艾班尼斯無法「管好金錢」，因此無法勝任總理一職。
艾班尼斯預測選情將「勢均力敵」，並承諾澳洲人民，在莫里森高度操弄的風格之後，會有「政治上的誠信」。
艾班尼斯在投票前夕表示，人們已經「受夠了」花言巧語的政治，他還矢言扭轉澳洲先前拒絕處理氣候變遷問題的態度。
最後兩場民調顯示，勞工黨的支持率領先以自由黨為首的執政聯盟6個百分點，但由於選情膠著，沒有一黨能確保直接獲勝。
根據澳洲選舉委員會資料，已有超過700萬人提前投票或郵寄選票。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110521
影片來源：FRANCE 24 English
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