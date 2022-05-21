外交防疫表現佳 人和與內政讓莫里森陷苦戰

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲今天舉行國會大選，現任總理莫里森領導的保守派聯盟面對勞工黨強力挑戰。莫里森雖在防疫、經濟、外交表現不俗，但人和、房價飛漲乃至澳洲版MeToo運動，讓他失分不少。

英國廣播公司（BBC）報導，這次澳洲大選含眾議院全面改選及一半參議院席次，眾院席次攸關哪個黨組閣與下屆總理誰屬。

● 眾院151席 兩大黨均難過半

政黨若能在眾院151席裡贏得76席，就能單獨組閣，否則就得與小黨或獨立議員協商組聯合政府；選前民調顯示莫里森的自由黨與最大在野黨勞工黨均難過半。這次大選澳洲有1720多萬可投票的合格選民。

澳洲並無固定的全國大選日程，但眾議員任期是3年，因此差不多每隔3年會有一次大選；外媒預計21日入夜後投票結果才會明朗。

現年54歲的莫里森（Scott Morrison）2018年接替滕博爾（Malcolm Turnbull），並成為15年來第一位做滿3年的總理。他在COVID-19大流行期間厲行關閉國門，相關防疫政策讓澳洲的低染疫病故率名列全球前茅。BBC形容他是「務實的保守派」。

● 15年來首位任滿的澳洲總理 莫里森保守務實

除防疫受肯定，莫里森政府的經濟施政是尋求連任的主要訴求之一。澳洲經濟已比疫情前更佳，預計今年經濟成長將進一步提高為4.25%，失業率今年也降至4%，是2008年以來新低。

但莫里森人和不佳，更不乏黨內高層對他重話批評。執政黨參議員費拉凡蒂威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）在黨內批評莫里森「獨裁、毫無道德感的惡棍」；副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）更曾罵莫里森「偽善和騙子」。

此外，很多澳洲民眾憂心燃料、電力與其他物資漲價；澳洲更實施10年來首次升息，為借款和抵押貸款人帶來壓力。澳洲近年接連發生野火與洪災，也讓越來越多人關注氣候變遷，氣候議題已淪在野攻擊莫里森的箭靶。

去年澳洲有數十萬人走上街頭，為當地的女權運動發聲。近期一項調查顯示，高達1/3在國會工作的人透露有被性騷的經驗。莫里森還為此代表國會正式道歉，但他所屬自由黨卻因應對相關議題失當飽受抨擊。

● 親美抗中 莫里森不惜得罪法國

澳洲自2017年起與中國關係急轉直下，澳洲通過防止外國干預的立法針對北京，中方則以禁止澳洲葡萄酒、牛肉和其他產品作為報復。

莫里森「親美反中」色彩鮮明，他呼應美國要對中國深入追查COVID-19疫情起源、禁止華為參與澳洲5G網絡。去年更與華府、倫敦達成抗中意味濃厚的美英澳AUKUS協議，為此不惜撕毀與法國簽署的潛艦採購合約，轉向找英美為澳洲籌建核動力潛艦，也得罪巴黎。（譯者：陳亦偉）1110521