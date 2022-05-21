澳洲大選 電視台：執政保守派無法贏得多數

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澳洲大選21日登場，兩家電視台報導，澳洲執政的保守派恐無法贏得足夠席次來組建政府。左為澳洲總理莫里森，右為工黨領導人艾班尼斯。（左圖取自facebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲聯邦大選今天登場，兩家電視台報導，澳洲執政的保守派恐無法贏得足夠席次來組建政府。

初步開票結果顯示，總理莫里森（Scott Morrison）的保守派執政聯盟，以及在野的勞工黨（Labor）都把席次輸給了小黨，以及著重氣候變遷政策的獨立候選人，令僵局國會（hung parliament）出現的機率增加。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）的選情分析師葛林（Antony Green）在直播節目中說：「現階段，我看執政聯盟無法憑這些席次取得多數。」

他又說，「目前看來，執政聯盟沒辦法取得76席」，這是政黨要在有151席的國會取得多數必須贏得的最少席次。

「新聞集團」（News Corp）旗下天空新聞網（Sky News）的新聞跑馬燈則是說：「天空新聞網預測執政聯盟無法贏得多數。」

根據媒體選前預測，由於各小黨支持率攀升，以及獨立候選人如雨後春筍冒出，後者很多是為因應氣候變遷奔走及來自聯邦反貪機構的女性，這次大選很可能保守與自由兩大陣營都無法過半，需費時多日談判才能組建聯合內閣。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110521