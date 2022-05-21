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2022澳洲大選
新聞專題
2022澳洲大選2/17

澳洲大選 電視台：在野勞工黨有望擊敗執政保守派

2022/5/21 20:32（5/21 20:36 更新）
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澳洲廣播公司預測，在野的勞工黨可能推翻目前執政的保守派聯盟。左為澳洲總理莫里森，右為工黨領導人艾班尼斯。（左圖取自facebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）
澳洲廣播公司預測，在野的勞工黨可能推翻目前執政的保守派聯盟。左為澳洲總理莫里森，右為工黨領導人艾班尼斯。（左圖取自facebook.com/scottmorrisonmp ，右圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲聯邦大選今天登場，澳洲廣播公司預測，在野的勞工黨（Labor）可能推翻目前執政的保守派聯盟，儘管或許不得不組成少數政府。

初步開票結果顯示，總理莫里森（Scott Morrison）的保守派執政聯盟，以及在野的勞工黨都把席次輸給了小黨，像是注重環保的綠黨，以及著重氣候變遷政策的獨立候選人。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）指出，儘管沒有任何一個大黨看來能夠取得76席，這是在國會151席中取得多數必須贏得的最少席次，但是勞工黨似乎有望突破70席。

澳洲廣播公司的選情分析師葛林（Antony Green）在直播節目中說：「勞工黨取得72席，但需要76席才能組成政府，有11名議員是中立派，其中多數支持採取應對氣候變遷的行動。」

他說：「如果勞工黨席次不夠，又想要組成政府，可以和綠黨或是這些中立派協商。」

「新聞集團」（News Corp）旗下天空新聞網（Sky News）的新聞跑馬燈則是說：「勞工黨朝勝選邁進。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110521

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